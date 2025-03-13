Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Люди и коты с рыжими волосами: почему у них больше общего, чем кажется
Заряжаешься дольше, чем едешь? BYD решает эту проблему раз и навсегда
Этот популярный подсластитель может подпитывать рак: проверьте свою кухню
Вся правда о воде: сколько её нужно, чтобы не навредить себе
Потеряйте 2 кг за неделю: это блюдо можно готовить хоть каждый день — вот его рецепт
Экстрасенс заявила, что певица Натали притягивает к себе смерть из-за выбранного места на кладбище
10-кратное увеличение: концерн Калашников усиливает производство управляемых боеприпасов
Ипотека в 2025 году: почему рынок ждёт сильное падение
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде

Волосы наконец-то перестанут выпадать — этот укол мощнее витаминов

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Тренды в сфере ухода за волосами постоянно обновляются, и на смену привычным методам приходит что-то новенькое. Одним из таких революционных решений стал "скальп-ботокс" — процедура, которая обещает улучшение состояния кожи головы и стимуляцию роста волос. Давайте разберёмся, что стоит за этим трендом и как он работает.

Перхоть
Фото: https://www.freepik.com
Перхоть

Что такое скальп-ботокс?

Скальп-ботокс — это инъекционная процедура, при которой используются специальные препараты для восстановления баланса кожи головы. Это не просто уход, а реальная терапия, которая позволяет решить проблемы, такие как избыточная сухость, перхоть и выпадение волос. Основной принцип действия состоит в том, чтобы восстановить естественный уровень влаги и питательных веществ, что стимулирует волосяные фолликулы и способствует росту волос.

Как работает процедура?

Во время процедуры на кожу головы вводятся компоненты, способствующие восстановлению клеток, улучшению кровообращения и укреплению корней. После нескольких сеансов улучшения видны не только на уровне кожи головы, но и на состоянии волос в целом — они становятся более густыми и блестящими. Процедура не требует длительного восстановления и подходит для большинства типов волос.

Преимущества скальп-ботокса

Среди основных преимуществ можно выделить уменьшение выпадения волос, улучшение их состояния, а также восстановление нормального обмена веществ в коже головы. Такой подход позволяет поддерживать здоровье локонов и предотвращать их повреждения.

Включив эту процедуру в регулярный уход, можно не только решить существующие проблемы, такие как выпадение или ломкость волос, но и добиться видимых результатов в виде густых и блестящих локонов.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Недвижимость
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее Аудио 
Какие деревья и кустарники нельзя трогать весной? Садоводы совершают роковую ошибку
Садоводство, цветоводство
Какие деревья и кустарники нельзя трогать весной? Садоводы совершают роковую ошибку Аудио 
Забудьте про змей на даче: 5 эффективных способов их отпугнуть
Садоводство, цветоводство
Забудьте про змей на даче: 5 эффективных способов их отпугнуть Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Последние материалы
Люди и коты с рыжими волосами: почему у них больше общего, чем кажется
Заряжаешься дольше, чем едешь? BYD решает эту проблему раз и навсегда
Этот популярный подсластитель может подпитывать рак: проверьте свою кухню
Вся правда о воде: сколько её нужно, чтобы не навредить себе
Потеряйте 2 кг за неделю: это блюдо можно готовить хоть каждый день — вот его рецепт
Экстрасенс заявила, что певица Натали притягивает к себе смерть из-за выбранного места на кладбище
Волосы наконец-то перестанут выпадать — этот укол мощнее витаминов
10-кратное увеличение: концерн Калашников усиливает производство управляемых боеприпасов
Ипотека в 2025 году: почему рынок ждёт сильное падение
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.