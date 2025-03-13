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Адаптогены и нейропептиды: новые герои в борьбе за молодость вашей кожи

1:46
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Современная косметология всё чаще обращается к научным достижениям, чтобы дать коже то, что ей нужно для долголетия. Биохакинг в косметике — это не просто модное слово, а целая философия, которая использует силы природы и науки для поддержания здоровья кожи. Адаптогены и нейропептиды, когда правильно интегрированы в уходовые средства, могут стать настоящими «супергероями» в борьбе с возрастными изменениями и внешними стрессами. Сегодня мы расскажем, как именно они работают?

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Адаптогены для кожи

Адаптогены, такие как экстракты женьшеня, родиолы или ашваганды, помогают организму адаптироваться к стрессам и восстанавливаться после них. В косметике эти компоненты оказывают успокаивающее и восстановительное действие на дерму, уменьшают воспаление и усиливают её защитные функции. Адаптогены помогают коже справляться с воздействием внешних агрессоров, таких как загрязнение и ультрафиолет.

Нейропептиды и их роль в омоложении кожи

Нейропептиды, являясь небольшими молекулами, воздействуют на нервные окончания кожи, стимулируя выработку коллагена и эластина. Эти компоненты активируют процессы регенерации, улучшая тонус дермы и уменьшая видимость морщин. Благодаря нейропептидам кожа становится более упругой, а её цвет – более здоровым и свежим.

Интеграция биохакинга в косметику открывает новые горизонты в уходе за кожей. Адаптогены и нейропептиды обеспечивают коже необходимую поддержку, помогая сохранить её молодость и красоту на долгое время.

Уточнения

Адаптоге́ны — фармакологическая группа препаратов природного или искусственного происхождения, предположительно способных повышать неспецифическую сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий и к стрессу.

Нейропепти́ды — пептиды, образующиеся в центральной или периферической нервной системе и регулирующие физиологические функции организма человека и животных.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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