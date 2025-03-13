Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычные новинки для сада — какие сорта удивят в этом сезоне
Вы всё ещё боитесь отеков по утрам? Оказывается, отказ от воды может сделать только хуже
Бюджетный ужин на всю семью за 30 минут: рагу с сосисками и фасолью
Спина скажет спасибо: зачем включать гиперэкстензию в тренировки
Она не скажет люблю, но покажет: 15 признаков кошачьей привязанности
Самый мощный Volvo в истории: ES90 выходит на новый уровень
Ошибка на кухне: почему одна ложка может привести к пищевому отравлению
Инвазивное вмешательство на минимуме! Робот-хирург Da Vinci улучшает качество медпомощи
Почему пляжи Сан-Ремо больше недоступны для отдыха

Секрет идеальной кожи после эпиляции: массаж как спасение от раздражений

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Эпиляция — это эффективный способ избавления от нежелательных волос, но часто она сопровождается раздражением и покраснением кожи. Для того чтобы снизить дискомфорт и ускорить восстановление, многие прибегают к массажу. Давайте разберемся, как это может помочь.

Бритьё ног
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Бритьё ног

Влияние массажа на кожу после эпиляции

После процедуры эпиляции кожа становится более чувствительной и склонной к воспалению. Массаж помогает улучшить кровообращение и расслабить дерму, что способствует более быстрому восстановлению. лёгкие поглаживания и круговые движения помогают снять напряжение, уменьшить отёки и стимулировать регенерацию клеток.

Использование массажных средств

Для максимального эффекта массаж можно проводить с использованием успокаивающих и увлажняющих средств. Масла с антибактериальным и увлажняющим действием (например, масло чайного дерева, лаванды или кокоса) помогают не только уменьшить раздражение, но и предотвращают появление воспалений и покраснений.

Когда массаж противопоказан

Хотя массаж может быть полезным, его стоит избегать сразу после эпиляции в тех местах, где кожа повреждена или имеет открытые поры. Это может привести к инфицированию или усилению воспалений. Лучше всего проводить процедуру через несколько часов или на следующий день.

Массаж после эпиляции может значительно помочь в снижении раздражений, если выполнять его с осторожностью и использовать подходящие средства для ухода за кожей. Это эффективный способ ухода, который ускоряет восстановление и поддерживает здоровье эпидермиса.

Уточнения

Эпиля́ция — искусственное удаление волос посредством разрушения волосяных луковиц тем или иным способом, чаще всего электрическим разрядом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи
Экономика и бизнес
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи Аудио 
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Недвижимость
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Последние материалы
Необычные новинки для сада — какие сорта удивят в этом сезоне
Вы всё ещё боитесь отеков по утрам? Оказывается, отказ от воды может сделать только хуже
Бюджетный ужин на всю семью за 30 минут: рагу с сосисками и фасолью
Спина скажет спасибо: зачем включать гиперэкстензию в тренировки
Самый мощный Volvo в истории: ES90 выходит на новый уровень
Она не скажет люблю, но покажет: 15 признаков кошачьей привязанности
Секрет идеальной кожи после эпиляции: массаж как спасение от раздражений
В США рассказали о разработке "вертолета-пушки"
Ошибка на кухне: почему одна ложка может привести к пищевому отравлению
Инвазивное вмешательство на минимуме! Робот-хирург Da Vinci улучшает качество медпомощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.