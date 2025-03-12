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Тихая роскошь снова в моде: идеальные ткани и фасоны для создания утончённых образов в 2025 году

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Тренд на «тихую роскошь» продолжает вдохновлять модные дома, но с каждым годом он меняется, приобретая новые формы. В 2025 году спокойная элегантность выражается не только через дорогие ткани и минималистичные фасоны, но и через инновационные подходы в подборе материалов и деталей. Рассмотрим, какие ткани и модели будут в приоритете, чтобы создать стильный и одновременно утончённый образ.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Дорогие ткани нового поколения

Ткань всегда играла ключевую роль в создании роскошных нарядов. Однако в 2025 году на первый план выходят не только традиционные шёлк и кашемир, но и инновационные материалы. Например, экологичные ткани, такие как переработанный шёлк и органический хлопок, станут основой для «тихой роскоши». Эти материалы не только приятны на ощупь, но и соответствуют современным трендам осознанного потребления.

Фасоны с акцентом на комфорт

В дизайне фасонов на первый план выходит не столько экстравагантность, сколько комфорт. Плавные линии, минималистичные силуэты и отсутствие лишних украшений помогают создать эффект ненавязчивой роскоши. Простые, но идеально сидящие вещи, такие как удлинённые жакеты, лёгкие платья с мягкими складками и широкие брюки, остаются в тренде.

Тихая роскошь продолжает оставаться актуальной, но с новым подходом. Элегантность не обязательно должна быть кричащей — она может быть выражена через ткани нового поколения и утончённые, но удобные фасоны.

Уточнения

Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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