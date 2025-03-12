Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от засоров в раковине: простой рецепт с пищевой содой и уксусом
Секрет гибкости раскрыт: почему одни тянутся легко, а другие страдают
Суп получился слишком жидким? Эти три ингредиента его спасут
Живот раздулся, как шар? Эти 5 продуктов — главные виновники
Бензиновый рёв против электрического визга: кто победит в гонке новых хэтчбеков
Секрет полётов стаями раскрыт: вот почему птицы двигаются как единый организм
Ольга Бузова рассказала о своём правильном питании: дошик и хот-дог
Весеннее удобрение сада: что вносить обязательно, а что испортит урожай
Долгоиграющие римские прогулки — улицы, которые точно стоит посетить

Пластическая хирургия нового поколения: биоимпланты захватывают рынок

1:49
Моя семья » Красота и стиль

С каждым годом на рынок косметологических процедур и имплантов выходят все новые и более инновационные материалы. В последние годы биоимпланты завоевывают всё больше популярности, а привычный силикон, который долгое время считался стандартом, постепенно уходит в прошлое. Давайте разберёмся, что же стоит за этим трендом и почему биоимпланты становятся выбором многих.

Врачи проводят хирургическую операцию
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врачи проводят хирургическую операцию

Преимущества биоимплантов перед силиконом

Биоимпланты представляют собой имплантаты, которые имеют в своем составе биосовместимые материалы, что делает их более безопасными для организма. В отличие от силиконовых имплантов, биоимпланты не вызывают аллергических реакций, не требуют долгосрочного наблюдения после установки и не требуют удаления через несколько лет. Это делает их отличным выбором для тех, кто заботится о своем здоровье в долгосрочной перспективе.

Долговечность и естественность

Основное отличие биоимплантов от силикона — это их способность адаптироваться к тканям организма. Биоимпланты имеют высокую степень биосовместимости, что позволяет им «срастаться» с тканями, обеспечивая естественный вид и долговечность результата. Это отличает их от силиконовых имплантов, которые часто могут ощущаться или выглядеть неестественно.

Биосовместимость и минимальные риски

Использование биоимплантов минимизирует риски отторжения или воспалений, так как материалы активно взаимодействуют с клетками тела, улучшая общую тканевую регенерацию.

Всё это открывает новые горизонты для пластической хирургии, позволяя клиентам получить эстетически привлекательный результат без долгосрочных рисков.

Уточнения

Импланта́ты импла́нты — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Забудьте про змей на даче: 5 эффективных способов их отпугнуть
Садоводство, цветоводство
Забудьте про змей на даче: 5 эффективных способов их отпугнуть Аудио 
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи
Экономика и бизнес
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее
Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее
Последние материалы
Секрет гибкости раскрыт: почему одни тянутся легко, а другие страдают
Суп получился слишком жидким? Эти три ингредиента его спасут
Живот раздулся, как шар? Эти 5 продуктов — главные виновники
Бензиновый рёв против электрического визга: кто победит в гонке новых хэтчбеков
Секрет полётов стаями раскрыт: вот почему птицы двигаются как единый организм
Ольга Бузова рассказала о своём правильном питании: дошик и хот-дог
Весеннее удобрение сада: что вносить обязательно, а что испортит урожай
Долгоиграющие римские прогулки — улицы, которые точно стоит посетить
Что иногда могут подбрасывать чужие планетные системы
Пластическая хирургия нового поколения: биоимпланты захватывают рынок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.