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Макияж в стиле глэм-готика: тренд 2025 года, который стоит попробовать каждой

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Макияж в стиле глэм-готика — это идеальное сочетание тёмных, мистических оттенков и роскошного блеска. Этот тренд, который захватывает мир моды в 2025 году, подходит тем, кто ищет уникальные и яркие образы. Глэм-готика позволяет создать загадочный, но при этом привлекательный образ, который привлечёт внимание и добавит таинственности. Сегодня мы расскажем, как сделать такой макияж.

Художественный макияж
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Художественный макияж

Тёмные акценты и сияние

Основная черта глэм-готики — это использование глубоких, насыщенных оттенков, таких как чёрный, темно-фиолетовый и бордовый. Эти цвета создают драматический и интригующий вид, в то время как сияющие акценты, например, золотистые или серебристые тени и хайлайтеры, добавляют блеск и лёгкость в образ. Макияж глаз с тёмными тенями и чёткими стрелками в сочетании с металлизированными губами — это идеальный вариант для вечернего образа.

Как создать образ глэм-готики?

Для начала нанесите тёмные тени на века, добавьте чёрную подводку и выделите ресницы с помощью объёмной туши. Завершите макияж яркими, блестящими губами, используя помаду с металлическим или глиттерным эффектом. Не забудьте о свечении: хайлайтеры помогут придать коже свежесть и сияние, смягчая жесткость готического стиля.

Глэм-готика — это не просто тренд, а способ самовыражения, который помогает выделиться и привнести в образ нотки мистики и элегантности.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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