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Тонкие волосы, но с объемом? Эти стрижки могут сделать чудо

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Многослойные стрижки — это секрет, который давно используют мастера, чтобы добавить объема тонким волосам. Такой подход делает прическу легче и пышнее, даже если волосы не слишком густые. Но если вы думаете, что правильный стиль зависит только от названия стрижки, это не так. Каждый случай индивидуален, и важнейший момент — это форма головы и лица.

Женщина на стрижке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женщина на стрижке

По словам стилиста и мастера международного класса Валерия Долгих, многослойные стрижки, где нижние слои поддерживают верхние, идеально подходят тем, кто хочет визуально увеличить объем волос. Но самое главное — не забывать о форме лица. Стрижка должна гармонировать с его особенностями, ведь она может не только добавить объема, но и скорректировать лицо.

Как подчеркнул Долгих, для коррекции формы лица важно учитывать, что вертикальные линии в стрижке создают эффект удлинения, а горизонтальные линии, наоборот, расширяют его. Например, если вы хотите сбалансировать форму лица, задача для женщин — стремиться к овальной форме, а для мужчин — к прямоугольной. В зависимости от вашего типа лица, парикмахер будет подбирать идеальную форму, которая подчеркнет достоинства и скроет недостатки.

"Кстати, кончики волос, направленные вниз, придают лицу строгость, а вот если они подняты вверх — лицо становится более живым и открытым", — добавил мастер.

Также стоит помнить, что при добавлении объема, например, с помощью мелирования, волосы выглядят более объемными, а сама прическа — легкой и воздушной. Но главное, чтобы стрижка была правильно подобрана с учетом всех индивидуальных особенностей.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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