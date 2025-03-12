Чёрные круги под глазами? Вы даже не заметите, как этот трюк с консилером решит проблему

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Никогда не недооценивать силу правильного консилера! Он может не только скрыть темные круги под глазами, но и сделать взгляд ярким и свежим за несколько минут. Но как добиться идеального эффекта, не создавая эффекта "маски"?

Фото: https://www.freepik.com Косметика

Визажист и бьюти-блогер Ирина Рассадина поделилась секретами, как правильно наносить консилер, чтобы избежать ошибок и достичь безупречного результата.

1. Когда наносить консилер

Многие наносят консилер первым, но это не всегда лучший выбор. Ирина советует использовать его после того, как сделан основной макияж. Почему? Потому что кожа под глазами очень чувствительная, и если нанести консилер сразу, то он может неравномерно распределиться, создавая эффект скатывания.

2. Как правильно наносить консилер

Первое правило — не торопиться. Лучше выдавить немного средства на палитру и аккуратно наносить его с помощью пушистой синтетической кисти. Начинать нужно с внутреннего уголка глаза, затем плавно растянуть консилер к внешнему уголку. После этого можно аккуратно растушевать его между ними, при необходимости даже немного подняв к внутреннему краю глаза.

3. Какой консилер выбрать

Слишком светлый консилер может сделать взгляд неприродным, поэтому Ирина рекомендует выбирать оттенок, который будет немного светлее вашего естественного тона кожи. Это поможет скрыть темные круги, но при этом сохранить естественность.

4. Заключительный штрих

Чтобы макияж держался дольше и не "поплыл", на консилер стоит нанести тонкий слой пудры. Это поможет закрепить результат и придаст коже матовость.

Ирина Рассадина уверена: если следовать этим простым шагам, можно легко добиться свежего и выразительного взгляда без лишних усилий!

Уточнения

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.



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