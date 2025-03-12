Парижский блонд: как это трендовое окрашивание может сэкономить ваши нервы и деньги

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Весной 2025 года цвет волос, который получил название парижский блонд, уже стал любимым среди модниц и знаменитостей. Этот оттенок придает образу легкость и стиль, идеально сочетая теплые бронзовые и золотые ноты. Так что если ты ищешь идеальный баланс между светлым и темным цветом, этот оттенок точно для тебя!

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с волнистыми волосами

Что такое парижский блонд

Представь себе смесь золотистого блонда с легкими бронзовыми акцентами. Такой оттенок создает эффект "небрежной роскоши", будто волосы немного отросли, а цвет сам по себе приобретает особое сияние. Секрет в том, что парижский блонд не требует идеальной покраски, и это делает его невероятно практичным. Подойдет для тех, кто начинал с более темного цвета, а также для тех, кто устал от постоянного ухода за платиновым блондом. Важный плюс: темные корни выглядят естественно и красиво, а подкрашивание нужно делать реже.

Тренд, который захватил знаменитостей

Этот оттенок уже покорил сердца знаменитостей. Среди его поклонников — британская актриса Лили Джеймс, а также парижские модели Ханна Лумо и Хлоя Лекаре. Неудивительно, что парижский блонд стал фаворитом среди модных колористов, ведь его можно носить не только весной и летом, но и осенью, благодаря теплым золотистым бликам.

Как носить парижский блонд с комфортом

Парижский блонд прекрасно смотрится как на естественных локонах, так и на укладке. Для создания максимального объема используй стайлинг для фиксации и объема, а на кончики волос нанесите масло для дополнительного блеска. Легкая небрежность — это и есть главный секрет стиля парижского блонда!

Этот оттенок не только привлекает внимание, но и не требует частых коррекций. Тренд, который сочетает в себе элегантность и практичность, не выходит из моды и становится обязательным на весну и лето. Выглядеть как парижская модница? Легко!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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