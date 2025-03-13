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Пять секретов увлажнения кожи: зачем эксперты советуют отказаться от пудры?

1:57
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом наша кожа начинает терять влагу, что делает её более уязвимой к сухости и тусклости. Для сохранения её молодости и сияния необходим специальный уход. В этом тексте мы поделимся пятью простыми советами, которые помогут вам поддерживать увлажнённость кожи в течение всего дня.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Девушка
  1. Меньше пудры — больше сияния. Пудра, бронзер, румяна и хайлайтер — это важные элементы макияжа, но если вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела свежей и здоровой, стоит обратить внимание на кремовые текстуры. Они лучше увлажняют кожу и придают ей естественное сияние. Пудру используйте только при необходимости, советует венгерский Glamour.
  2. Спрей для лица — ваш лучший друг. Спрей для лица должен стать неотъемлемой частью вашего ежедневного ухода. Он не только фиксирует макияж, но и освежает кожу, придавая ей ощущение увлажнённости. Возьмите спрей с собой, чтобы в любой момент освежить лицо.
  3. Масла для ухода за кожей. Многие женщины считают, что масла утяжеляют кожу, но это не так. Они, наоборот, помогают удерживать влагу и делают кожу более сияющей. Если вы чувствуете, что увлажняющие средства быстро впитываются, попробуйте добавить немного масла в свой уход.
  4. Гиалуроновая кислота — ваш союзник. Гиалуроновая кислота — это активный ингредиент, который помогает удерживать влагу в коже. Если вы хотите, чтобы ваша кожа оставалась увлажнённой в течение всего дня, выбирайте средства с этим компонентом.
  5. Пейте больше воды. Количество потребляемой жидкости напрямую влияет на состояние кожи. Старайтесь пить больше воды и избегать напитков, которые могут её обезвоживать, таких как чай, кофе и алкоголь.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Пу́дра (от фр. poudre — пыль) — декоративное косметическое средство в виде мелкого порошка, используемое для закрепления макияжа, а также как самостоятельный продукт для выравнивания цвета и, в том числе, рельефа кожи.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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