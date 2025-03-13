Зараза в миниатюре: дерматолог объявила войну пробникам косметики — чем они опасны

4:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пробники косметики часто доступны в магазинах и могут показаться удобным способом оценить оттенок и текстуру средства. Однако они могут нести в себе скрытые угрозы для здоровья. Дерматолог Александра Филёва рассказала о возможных инфекциях, которые можно подхватить при использовании пробников, и о том, как минимизировать риски.

Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Летуаль

Дерматолог напомнила, что пробники косметики контактируют с множеством людей, оставляя на себе следы их микрофлоры. Кожа, слизистые оболочки и руки каждого человека содержат микроорганизмы, включая бактерии, вирусы и грибки. Некоторые из них, такие как стрептококки и стафилококки, могут выживать на сухих поверхностях в течение нескольких дней, а вирус простого герпеса сохраняет активность до суток. Грибки, вызывающие кожные инфекции, могут оставаться жизнеспособными на косметических продуктах до нескольких недель.

"Даже если женщина наносит помаду или тональный крем не на лицо, риск заразиться сохраняется. Достаточно коснуться губ рукой, на которой остались частицы инфицированной помады, или потереть глаза после тестирования теней, чтобы возбудитель попал на слизистую оболочку и начал активно размножаться", — рассказала Филёва.

Инфекция может проникнуть через микротрещины на коже, которые могут образоваться из-за царапин, заусенцев или раздражения от агрессивных моющих средств. Особенно уязвимы уголки губ и кожа вокруг ногтей, где микроорганизмы размножаются быстрее и могут вызвать воспаление, зуд и нагноение, сообщает Газета.Ru.

Врач напомнила, что существует множество инфекций, которые могут передаваться через пробники косметики. Среди них — вирусные, бактериальные и грибковые заболевания. Человек, заразивший пробник, может не знать о своём состоянии, так как многие инфекции могут протекать в скрытой форме. Особенно рискуют люди с ослабленным иммунитетом, повреждённой кожей или склонностью к аллергическим реакциям.

Вирус простого герпеса 1-го типа — один из самых распространённых возбудителей, передающихся через контакт с заражёнными поверхностями, рассказала дерматолог. Если человек с активной герпесной инфекцией пользовался губной помадой или блеском, вирус может сохраняться на аппликаторе до нескольких часов. Следующее использование пробника может привести к заражению.

Некоторые штаммы вируса папилломы человека, вызывающие бородавки, также могут передаваться через общие предметы. Аденовирусы и энтеровирусы, вызывающие конъюнктивит, могут распространяться через пробники теней, туши и подводок для глаз.

По словам Филёвой, у людей с чувствительной кожей или ослабленным иммунитетом использование пробников может привести к развитию бактериальных инфекций. Staphylococcus aureus, включая метициллинрезистентный (MRSA), часто присутствует на коже и слизистых оболочках даже у здоровых людей. Попадая на пробники кремов, пудры или губных помад, эти бактерии могут вызвать гнойники, фурункулы, импетиго и глазные инфекции.

Грибки рода Candida могут передаваться через помады, блески и тональные кремы, особенно если косметика наносится на губы или лицо с мелкими трещинами. Грибки Trichophyton и Microsporum, вызывающие стригущий лишай и другие дерматофитозы, могут распространяться через кисти, спонжи и пробники пудры, тонального крема или румян.

Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется тестировать пробники с осторожностью, подчеркнула эксперт. Кремы и уходовую косметику лучше наносить на внешнюю сторону ладони, а губную помаду — не на кожу, а на бумажную салфетку. Перед покупкой косметики осмотрите пробники: если они выглядят неряшливо после многократного использования, лучше ими не пользоваться. Также выбирайте магазины, предлагающие одноразовые кисти, спонжи или аппликаторы, что значительно снижает вероятность передачи инфекции. В некоторых магазинах пробники обрабатывают спиртовыми растворами или с помощью УФ-облучения, хотя эти методы не гарантируют полной защиты, но снижают риск заражения патогенами.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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