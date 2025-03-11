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Хотите быть в тренде? Забудьте о нюде, красный вернулся с новой силой

2:47
Моя семья » Красота и стиль

Весной 2025 года снова на первый план выходит классика — красный цвет, который возвращается в образах и макияже с особым настроением. Забудьте о телесных оттенках и ультраглянцевых блесках, в этом сезоне все внимание на яркую, смелую и безупречную красную помаду. Это неподвластный времени цвет, который не теряет своей популярности уже много лет.

Губные помады
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губные помады

Красная помада стала настоящим символом элегантности и уверенности. Доказательство этому — знаменитости, такие как Селена Гомес, которые не боятся возвращаться к этому культовому оттенку. Например, на SAG Awards в прошлом году она появилась с ярким акцентом на губах, а ее образ сразу стал примером для подражания. Красный не только улучшает любой оттенок кожи, но и придает образу неизменную привлекательность и изысканность.

Как правильно выбрать красную помаду

Если вы хотите следовать тренду, важно правильно подобрать оттенок и текстуру. Кремовые и полуматовые текстуры — отличное решение для создания яркого и современного образа. Погоня за ультраглянцевыми отделками прошлого года теперь не в тренде. Также стоит обратить внимание на оттенки красного: бордовые и малиновые тона заменяют ярко-красные с оранжевыми подтонами. Тренд на кремовые текстуры продолжает набирать популярность, добавляя глубину и стойкость цвету.

Не забывайте о контуре губ. Для того чтобы ваша помада долго держалась, используйте карандаш, чтобы четко выделить контуры и избежать растекания. Красный цвет легко может стать вашим секретом красоты, особенно если вы выберете насыщенный и пигментированный оттенок, который подходит именно вам.

Красный лак для ногтей: возвращение символа элегантности

Как и с помадой, красный снова занимает главенствующее место и в маникюре. Лак для ногтей красного цвета был культовым еще в древности, символизируя статус и элегантность. В 2025 году красный лак для ногтей не просто тренд, а истинное возвращение в мир красоты. Он ассоциируется с чувственностью и уверенности, что делает его идеальным выбором для любой модницы.

Сегодня красный лак на ногтях — это не только ретро-стиль, но и возможность подчеркнуть свой характер. Вишневый красный, например, снова в тренде, и его можно носить как в классическом маникюре, так и в более сложном дизайне. Красный на ногтях — это не просто цвет, это часть стиля и истории, которая снова обретает свою популярность.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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