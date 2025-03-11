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Выбирайте этот цвет — и забудьте о дорогостоящем уходе! Вот почему медвежий коричневый побеждает блонд

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В 2025 году наступает эпоха натуральных оттенков для волос, и Teddy Brown — это один из самых ожидаемых трендов. Этот цвет одновременно сдержанный и естественный, при этом он выглядит свежо и современно. Именно этот оттенок коричневого с медовым блеском стоит на пьедестале моды.

Девушка с длинными волосами
Фото: https://www.freepik.com by teksomolika
Девушка с длинными волосами

Коричневый цвет волос давно стал новым черным, и оттенок Teddy Brown явно заслуживает особого внимания. Но чем он так особенный?

Что такое медвежий коричневый оттенок

Этот цвет, изначально известный как нейтральный средне-коричневый, стал настоящим открытием в мире моды. Шивон Хауг, эксперт по цвету и соучредитель лондонского дома Haug House, описала его как "идеальный переход между блондиками и брюнетками". В отличие от ярких платиновых блондов, которые раньше доминировали в моде, Teddy Brown выглядит сдержанно, но при этом эффектно.

"Это темно-коричневый базовый цвет с теплым золотисто-медовым оттенком, напоминающим загорелые волосы", — объясняет эксперт.

Это натуральный, но при этом особенный оттенок, который придает волосам блеск и живость.

Почему стоит выбрать коричневый оттенок "мишка"

Если вы ищете что-то сдержанное, но в то же время стильное, Teddy Brown станет вашим идеальным выбором. Этот цвет легко варьируется, подходит большинству оттенков кожи и требует меньшего ухода, чем более яркие оттенки, такие как платиновый блонд или темно-коричневый эспрессо. Медовые переливы придают ему свежести и легкости, а глубокий коричневый оттенок создает эффектную и гармоничную картину.

Как носить Teddy Brown

Цвет "мишки" отлично сочетается с разными цветами одежды и оттенками кожи. Он выглядит шикарно на знаменитостях, таких как Дейзи Эдгар-Джонс, Эшли Парк, Холли Берри и Хейли Бибер. Их прически становятся настоящими источниками вдохновения для тех, кто решится попробовать этот тренд. Светлый и теплый оттенок "Тедди Браун" смотрится элегантно и легко вносит нотки уюта и нежности в любой образ.

Этот оттенок — идеальный выбор для тех, кто хочет обновить свой стиль, сохраняя при этом гармонию и естественность.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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