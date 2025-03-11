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Стиль Амаль Клуни за секунды: джинсы, которые делают фигуру идеальной

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Амаль Клуни снова доказала, что ее стиль — это не просто мода, а искусство. На улицах Нью-Йорка она появилась в наряде, который продемонстрировал идеальное сочетание повседневной элегантности и модных тенденций.

Рыжая девушка в джинсах
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжая девушка в джинсах

В свои 47 лет она по-прежнему остается иконой стиля, воплощением утонченности и уверенности. На этот раз Амаль выбрала джинсы с широкими штанинами, которые идеально подчеркивали ее фигуру и визуально удлиняли ноги. Эти джинсы с высокой талией, которые стали символом сезона, расклешены от бедер до щиколоток, придавая образу легкость и изысканность. Она сочетала их с клетчатым микроблейзером, который стал стильным акцентом, и минималистичным белым топом. Образ дополнили классические черные туфли-лодочки и кожаная сумка, идеально подходящая для любого случая.

Амаль Клуни, несмотря на свою популярность, никогда не перегружает свой стиль, и это, пожалуй, один из ее секретов. Легкость и уверенность, с которой она носит даже самые простые вещи, заставляют ее выглядеть по-настоящему шикарно.

Ранее она часто выбирала смелые мини-платья или макси-наряды, подчеркивающие ее фигуру, но на этот раз она предпочла более сдержанный стиль для обеда с другом. В этот день ее наряд стал символом повседневной элегантности, которая всегда на пике моды.

Важность элегантности 

Элегантность Амаль не ограничивается только повседневными нарядами. В одном из своих последних выходов она была замечена в темно-синем костюме, который подчеркивал ее стройную фигуру. Укороченный приталенный блейзер добавлял шарма и современности образу, в то время как брюки с расклешенными штанинами удлиняли ноги, создавая стройную и утонченную линию. И, конечно, кремовая рубашка с бантом lavallière, которая стала настоящим хитом среди знаменитостей, завершила образ, привнося нотку ретро в этот шикарный наряд.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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