Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Выращивание пряных растений в горшках: удобное решение для домашней кухни
Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее
Любите моргать аварийкой? Не все водители знают, что иногда за это штрафуют
Трижды мытый — не значит чистый: вот почему салаты из магазина могут таить угрозу
Надоел Париж? Откройте для себя 6 жемчужин Европы, доступных на поезде
От костного мозга к периферической крови: клетки, которые содержат закодированную информацию
Певица Натали подготовила для себя место у могилы супруга
Честь ему и хвала: экс-футболист оценил феноменальный рекорд Дзюбы

Стильный образ с яркими оттенками: секреты сочетания кислотных цветов

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Каждый сезон приносит с собой новые тренды в мир моды, и 2025 год не исключение. Одним из самых ярких и смелых направлений стали кислотные и яркие оттенки, которые стали основой многих коллекций. Чтобы правильно сочетать такие цвета и принты, нужно придерживаться нескольких простых правил, которые помогут создать стильный и гармоничный образ.

Свитер с цветами
Фото: https://www.freepik.com by pvproductions
Свитер с цветами

Правило баланса

Когда в образе используются яркие или кислотные оттенки, важно не переборщить. Лучше выбирать один акцентный цвет, а остальные элементы делать более нейтральными. Например, кислотный топ можно сочетать с тёмными джинсами или юбкой в нейтральных оттенках.

Секрет монохрома

Не стоит бояться носить яркие цвета одного оттенка. Монохромные образы выглядят стильно и элегантно, не перегружая внешний вид. Например, кислотно-жёлтый комплект из топа и брюк создаст впечатляющий и гармоничный образ.

Дополнения и аксессуары

Чтобы яркие принты не отвлекали внимание от основного акцента, выбирайте аксессуары в приглушенных тонах. Лаконичные сумки, обувь и украшения помогут сбалансировать образ и добавить ему завершенности.

Сочетание ярких и кислотных оттенков в модных принтах может быть настоящим искусством. Главное – придерживаться гармонии и не бояться экспериментировать с текстурами и аксессуарами, чтобы создать уникальный и стильный образ.

Уточнения

Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Еда и рецепты
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё Аудио 
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Наука и техника
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде Аудио 
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Российский шоу-бизнес
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Украина на переговорах в Саудовской Аравии не присоединилась к плану Трампа о мире с РФ Любовь Степушова Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали Дмитрий Плотников Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Последние материалы
Честь ему и хвала: экс-футболист оценил феноменальный рекорд Дзюбы
Стильный образ с яркими оттенками: секреты сочетания кислотных цветов
Ваша пломба в сговоре с кариесом: когда она больше не спасает зуб
Спят меньше, но живут дольше: в чем секрет японского сна и как его повторить
Триумф Татарстана: как команда выиграла эстафету на чемпионате России
Природный Google Переводчик: как звери учат и используют сигналы других видов
Как убрать неприятный запах с печени? Эти два метода работают безотказно
Два похожих манёвра — вы можете запутаться, но камера уже зафиксировала штраф
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Два в одной: Xiaomi представила стиральную машину с микробарабаном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.