Не просто тепло, а модно: какие свитера в тренде этой весной и с чем их носить

Свитер — это не просто теплая вещь, а важная часть стильного гардероба. В 2025 году дизайнеры делают ставку на уникальные фактуры, эффектные силуэты и оригинальные детали, превращая свитер в модный акцент любого образа.
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Кореянка
Какие модели будут в тренде? Разбираем главные тенденции сезона и даем советы, как выбрать свитер под свою фигуру.
10 главных трендов женских свитеров 2025
Оверсайз-модели
Объемные свитеры продолжают оставаться фаворитами модниц. Они создают эффект легкой небрежности, но при этом выглядят роскошно и уютно.
Как носить
С узкими джинсами или кожаными брюками для баланса силуэтов.
Заправляя спереди в юбку или брюки с завышенной талией.
В качестве платья — с плотными колготками и высокими сапогами.
Свитера с высоким горлом
Этот вариант не только защищает от ветра, но и визуально вытягивает силуэт, делая его элегантнее.
Как носить:
С широкими брюками и ремнем, подчеркивая талию.
В паре с трикотажной юбкой для женственного образа.
Под пиджак или пальто как базовый слой.
Кашемировые модели
Кашемир — символ комфорта и элегантности. В этом году в моде тонкие, струящиеся свитера в натуральных оттенках: сером, бежевом, карамельном и голубом.
Как носить
С классическими брюками и лоферами — идеальный офисный вариант.
С денимом и минималистичными аксессуарами для повседневного шика.
Под кардиган или пиджак для многослойности.
Удлиненные свитеры
Свитеры, закрывающие бедра, — идеальный выбор для зимы и холодной весны. Они создают расслабленный, но продуманный стиль.
Как носить
С легинсами и сапогами.
С поясом, чтобы подчеркнуть талию.
С юбками и шортами, играя на контрастах длины.
Свитера крупной вязки
Фактурные модели с объемными узорами добавляют образу характер.
Как носить
С кожаными брюками для контраста фактур.
С макси-юбками для утонченного образа.
С джинсами и ботильонами для гармоничного силуэта.
Укороченные модели
Короткие свитеры — вдохновение из нулевых и балетной эстетики.
Как носить
С брюками-палаццо или джинсами с завышенной талией.
Поверх рубашек и платьев для многослойности.
С расклешенными юбками для ретро-шика.
Свитера в пастельных оттенках
Нежные цвета — главный тренд весны 2025. Популярны молочные, лавандовые, мятные, персиковые и голубые оттенки.
Как носить
С белыми или кремовыми брюками для светлого тотал-лука.
В сочетании с денимом — пастельные цвета эффектно контрастируют с джинсами.
С юбками из сатина или атласа для романтичного образа.
Пушистые свитеры
Альпака, мохер, ангора — мягкие ворсистые текстуры остаются в тренде.
Как носить
С кожаными или шерстяными брюками.
В сочетании с шелковыми юбками.
С объемными шарфами и пальто-халатами.
Свитеры с разными фактурами
Сочетание разных типов вязки в одном изделии делает свитер интереснее.
Как носить
С простыми джинсами, чтобы не перегружать образ.
С кожаными юбками для стильного контраста.
С трикотажными брюками для максимального уюта.
Свитера с необычными деталями
Декоративные элементы — бахрома, пуговицы, декоративные разрезы, объемные рукава — делают свитер настоящей изюминкой гардероба.
Как носить
С базовыми вещами, чтобы детали были в центре внимания.
В сочетании с классическими силуэтами — брючными костюмами, юбками-карандашами.
С нейтральными аксессуарами, чтобы не перегружать образ.
Как выбрать свитер под свой тип фигуры
Песочные часы: укороченные модели, акцент на талию.
Прямоугольник: объемные свитеры, пояс на талии.
Груша: акцент на верх, объемные рукава.
Перевернутый треугольник: удлиненные модели, минимализм в верхней части.
Яблоко: свободные силуэты, V-образные вырезы.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.