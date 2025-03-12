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Не просто тепло, а модно: какие свитера в тренде этой весной и с чем их носить

4:31
Моя семья » Красота и стиль

Свитер — это не просто теплая вещь, а важная часть стильного гардероба. В 2025 году дизайнеры делают ставку на уникальные фактуры, эффектные силуэты и оригинальные детали, превращая свитер в модный акцент любого образа.

Кореянка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кореянка

Какие модели будут в тренде? Разбираем главные тенденции сезона и даем советы, как выбрать свитер под свою фигуру.

10 главных трендов женских свитеров 2025

Оверсайз-модели

Объемные свитеры продолжают оставаться фаворитами модниц. Они создают эффект легкой небрежности, но при этом выглядят роскошно и уютно.

Как носить

  • С узкими джинсами или кожаными брюками для баланса силуэтов.
  • Заправляя спереди в юбку или брюки с завышенной талией.
  • В качестве платья — с плотными колготками и высокими сапогами.

Свитера с высоким горлом

Этот вариант не только защищает от ветра, но и визуально вытягивает силуэт, делая его элегантнее.

Как носить:

  • С широкими брюками и ремнем, подчеркивая талию.
  • В паре с трикотажной юбкой для женственного образа.
  • Под пиджак или пальто как базовый слой.

Кашемировые модели

Кашемир — символ комфорта и элегантности. В этом году в моде тонкие, струящиеся свитера в натуральных оттенках: сером, бежевом, карамельном и голубом.

Как носить

  • С классическими брюками и лоферами — идеальный офисный вариант.
  • С денимом и минималистичными аксессуарами для повседневного шика.
  • Под кардиган или пиджак для многослойности.

Удлиненные свитеры

Свитеры, закрывающие бедра, — идеальный выбор для зимы и холодной весны. Они создают расслабленный, но продуманный стиль.

Как носить

  • С легинсами и сапогами.
  • С поясом, чтобы подчеркнуть талию.
  • С юбками и шортами, играя на контрастах длины.

Свитера крупной вязки

Фактурные модели с объемными узорами добавляют образу характер.

Как носить

  • С кожаными брюками для контраста фактур.
  • С макси-юбками для утонченного образа.
  • С джинсами и ботильонами для гармоничного силуэта.

Укороченные модели

Короткие свитеры — вдохновение из нулевых и балетной эстетики.

Как носить

  • С брюками-палаццо или джинсами с завышенной талией.
  • Поверх рубашек и платьев для многослойности.
  • С расклешенными юбками для ретро-шика.

Свитера в пастельных оттенках

Нежные цвета — главный тренд весны 2025. Популярны молочные, лавандовые, мятные, персиковые и голубые оттенки.

Как носить

  • С белыми или кремовыми брюками для светлого тотал-лука.
  • В сочетании с денимом — пастельные цвета эффектно контрастируют с джинсами.
  • С юбками из сатина или атласа для романтичного образа.

Пушистые свитеры

Альпака, мохер, ангора — мягкие ворсистые текстуры остаются в тренде.

Как носить

  • С кожаными или шерстяными брюками.
  • В сочетании с шелковыми юбками.
  • С объемными шарфами и пальто-халатами.

Свитеры с разными фактурами

Сочетание разных типов вязки в одном изделии делает свитер интереснее.

Как носить

  • С простыми джинсами, чтобы не перегружать образ.
  • С кожаными юбками для стильного контраста.
  • С трикотажными брюками для максимального уюта.

Свитера с необычными деталями

Декоративные элементы — бахрома, пуговицы, декоративные разрезы, объемные рукава — делают свитер настоящей изюминкой гардероба.

Как носить

  • С базовыми вещами, чтобы детали были в центре внимания.
  • В сочетании с классическими силуэтами — брючными костюмами, юбками-карандашами.
  • С нейтральными аксессуарами, чтобы не перегружать образ.

Как выбрать свитер под свой тип фигуры

  • Песочные часы: укороченные модели, акцент на талию.
  • Прямоугольник: объемные свитеры, пояс на талии.
  • Груша: акцент на верх, объемные рукава.
  • Перевернутый треугольник: удлиненные модели, минимализм в верхней части.
  • Яблоко: свободные силуэты, V-образные вырезы.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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