Вы спите, а ваша кожа уже стареет! Как за 30 дней вернуть ей молодость

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3:13
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Если утреннее солнце заставляет вас задуматься:

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

"Почему моя кожа выглядит тусклой?" , вы не одиноки.

Утро — время, когда на нас обрушивается целый ворох дел. Но если вы хотите изменить свою кожу, начните с нескольких простых, но эффективных шагов. Привычки, которые я изменила в своем утреннем уходе, принесли мне потрясающие результаты. Если вы будете делать это каждый день в течение месяца, то увидите реальную разницу.

1) Стакан воды — и день начнется правильно

Одно из самых простых, но часто забываемых действий — это увлажнение. Утренний стакан воды, который я стараюсь выпить перед сном, помогает организму начать день в правильном режиме. Обезвоживание делает кожу тусклой и подчеркивает морщинки, поэтому сразу после пробуждения важно поддержать кожу изнутри. Я иногда добавляю немного лимонного сока для аромата и витаминов, но обычная вода тоже вполне подойдет.

2) Не пропускайте утреннее очищение

Даже если вы только что проснулись, на вашем лице накопились пот, жир и остатки ночных средств. Очищение кожи утром — это важный шаг, который я раньше часто игнорировала. Я выбрала мягкое очищающее средство без агрессивных компонентов, чтобы не нарушить естественный барьер кожи. Главное — не слишком тщательно очищать кожу, иначе можно удалить защитные масла. Я стараюсь, чтобы она чувствовала себя свежей и комфортной.

3) Сыворотка с витамином С или ниацинамидом

После очищения я всегда наношу сыворотку с осветляющими компонентами. Витамин С помогает бороться с признаками старения, а ниацинамид укрепляет защитный барьер кожи. Массаж лица во время нанесения не только способствует лучшему впитыванию, но и помогает улучшить циркуляцию крови.

4) Легкий массаж лица — улучшите лимфодренаж

Массаж — это не только способ помочь сыворотке впитаться, но и отличный способ уменьшить отечность и освежить лицо. Можно использовать специальный нефритовый валик, но даже легкие движения кончиками пальцев творят чудеса. Всего несколько минут и ваше лицо выглядит заметно более свежим.

5) Крем для век — важно не забывать о деликатной коже

С возрастом заметно изменилась кожа под глазами, и теперь я использую крем для век, чтобы уменьшить отечность и морщины. Я аккуратно наношу его на область вокруг глазницы, не растягивая кожу, чтобы избежать лишнего давления.

6) Увлажнение — не забывайте про этот шаг

Увлажняющий крем — последний этап моего ухода. Это важно не только для удержания влаги, но и для всех компонентов, которые я нанесла до этого. Крем должен подходить вашему типу кожи, будь то легкий для жирной или более питательный для сухой кожи. Уделите пару минут, чтобы втереть его в кожу легкими круговыми движениями. Это помогает улучшить кровообращение и обеспечивает лучший результат.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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