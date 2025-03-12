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Стиль парижанок прост, но гениален: три модных секрета, которые стоит взять на заметку

2:36
Моя семья » Красота и стиль

Парижская Неделя моды осень/зима 2025 завершилась, оставив за собой не только новые тренды на подиумах, но и массу вдохновения в уличном стиле. В этом году на улицах модной столицы блистали завсегдатаи индустрии и новые лица, от Алексы Чанг до Чаппелл Роан, а свежие образы тут же разлетелись по соцсетям.

Девушка
Фото: freepik by lookstudio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Каковы главные уроки парижского стиля, которые можно применить в повседневной жизни? Разбираем ключевые элементы роскоши, которыми парижанки украшают даже самые простые образы.

Мини-сумочка — маленькая, но эффектная

Мини-сумка — главный акцент сезона. Парижанки выбирают яркие модели: бирюзовые, оранжевые, розовые, — а самые смелые сочетают сразу две сумки в одном образе.

Совет: если мини-формат кажется непрактичным, комбинируйте его с объемной рабочей сумкой — мода и удобство могут идти рука об руку.

Шелковый шарф — секретный аксессуар француженок

Этот культовый аксессуар можно встретить в любом парижском гардеробе. Его носят:

  • Заплетенным в волосы.
  • В качестве галстука на шее.
  • Как топ, завязав креативным узлом.
  • На ручке сумки, придавая образу элегантности.

Совет: выбирайте шелковые платки с ретро-принтами — в духе Одри Хепберн и Брижит Бардо.

Галстук + костюм = новый стандарт женского стиля

Вдохновленный подиумами Yves Saint Laurent, мужской стиль в женском гардеробе снова в тренде. На улицах Парижа были замечены винтажные галстуки с узорами и роскошные шелковые модели, которые дополняли лаконичные костюмы.

Совет: галстук — это не скучно! Он идеально сочетается как с жакетами, так и с шелковыми рубашками, создавая элегантный, но расслабленный образ.

Парижский стиль в деталях: как создать роскошный образ?

  • Добавьте яркий акцент: аксессуар, который приковывает взгляд (мини-сумка, шарф, брошь).
  • Следите за тканям: натуральный шелк, кашемир, качественная кожа делают образ дорогим.
  • Простота + внимание к деталям: француженки знают: роскошь — это минимализм, но с тщательно подобранными элементами.

Парижане снова показали, как добавить нотку шика в повседневные образы. Вам не обязательно покупать дизайнерские вещи — главное, играть с акцентами и качественными аксессуарами.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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