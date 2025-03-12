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Как скрыть выпадение волос? 5 причесок, которые заставят всех думать, что у вас густая шевелюра

2:55
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение волос — неизбежная реальность для большинства мужчин. Одни сталкиваются с этим рано, другие позже, но в любом случае момент, когда вы замечаете, что волосы редеют, может быть стрессовым.

Женщина на стрижке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женщина на стрижке

Однако это не приговор! Существует множество стрижек, которые помогут замаскировать залысины, создать объем и подчеркнуть стиль. Главное — выбрать подходящую форму, которая сделает редеющие волосы вашей изюминкой, а не недостатком.

Какие стрижки выбрать при выпадении волос

Короткая стрижка с объемом сверху

  • Кому подходит: обладателям слегка волнистых волос.
  • Почему работает: длина на макушке создает иллюзию густоты, а короткие боковые части делают прическу аккуратной.

Пример: Джуд Лоу — его небрежный стиль с короткими боками и объемом сверху скрывает редеющие зоны.

Классика в стиле Стива Маккуина

  • Кому подходит: тем, у кого уже начали редеть волосы, но хочется сохранить мужественный и элегантный стиль.
  • Почему работает: простая короткая стрижка с удлиненной прядью у лба делает образ брутальным.

Пример: легендарный актер Стив Маккуин использовал этот стиль, чтобы превратить недостаток в преимущество.

Прическа с боковым пробором

  • Кому подходит: тем, кто не готов к кардинальным изменениям, но хочет скрыть залысины на макушке.
  • Почему работает: боковой пробор перекрывает проблемные зоны и делает волосы визуально гуще.

Пример: этот стиль часто используют деловые мужчины, создавая элегантный и ухоженный образ.

Помпадур — рок-н-рольный объем

  • Кому подходит: любителям ретро-стиля и тем, кто хочет сохранить волосы как можно дольше
  • Почему работает: длинные волосы на макушке, зачесанные назад, создают эффект густоты.

Пример: Элвис Пресли сделал эту стрижку культовой — она придает волосам объем и шик.

Радикальная короткая стрижка

  • Кому подходит: тем, кто готов принять изменения и хочет выглядеть мужественно.
  • Почему работает: короткие волосы не привлекают внимание к залысинам и делают образ чистым и стильным.

Пример: Дэвид Бекхэм не раз выбирал ультракороткие стрижки, подчеркивая брутальность.

Как выбрать идеальную стрижку

  • Проанализируйте форму лица: некоторые стрижки подходят не всем.
  • Попробуйте разные длины: иногда даже небольшая корректировка помогает.
  • Используйте стайлинг: легкие укладки добавят текстуру и объем.
  • Не бойтесь экспериментов: лучшая прическа та, в которой вам комфортно и уверенно.

Если волосы редеют, это не конец, а возможность сменить стиль. Выбирайте правильную стрижку — и ваш образ станет ещё харизматичнее.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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