Как скрыть выпадение волос? 5 причесок, которые заставят всех думать, что у вас густая шевелюра

2:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выпадение волос — неизбежная реальность для большинства мужчин. Одни сталкиваются с этим рано, другие позже, но в любом случае момент, когда вы замечаете, что волосы редеют, может быть стрессовым.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женщина на стрижке

Однако это не приговор! Существует множество стрижек, которые помогут замаскировать залысины, создать объем и подчеркнуть стиль. Главное — выбрать подходящую форму, которая сделает редеющие волосы вашей изюминкой, а не недостатком.

Какие стрижки выбрать при выпадении волос

Короткая стрижка с объемом сверху

Кому подходит: обладателям слегка волнистых волос.

обладателям слегка волнистых волос. Почему работает: длина на макушке создает иллюзию густоты, а короткие боковые части делают прическу аккуратной.

Пример: Джуд Лоу — его небрежный стиль с короткими боками и объемом сверху скрывает редеющие зоны.

Классика в стиле Стива Маккуина

Кому подходит: тем, у кого уже начали редеть волосы, но хочется сохранить мужественный и элегантный стиль.

тем, у кого уже начали редеть волосы, но хочется сохранить мужественный и элегантный стиль. Почему работает: простая короткая стрижка с удлиненной прядью у лба делает образ брутальным.

Пример: легендарный актер Стив Маккуин использовал этот стиль, чтобы превратить недостаток в преимущество.

Прическа с боковым пробором

Кому подходит: тем, кто не готов к кардинальным изменениям, но хочет скрыть залысины на макушке.

тем, кто не готов к кардинальным изменениям, но хочет скрыть залысины на макушке. Почему работает: боковой пробор перекрывает проблемные зоны и делает волосы визуально гуще.

Пример: этот стиль часто используют деловые мужчины, создавая элегантный и ухоженный образ.

Помпадур — рок-н-рольный объем

Кому подходит: любителям ретро-стиля и тем, кто хочет сохранить волосы как можно дольше

любителям ретро-стиля и тем, кто хочет сохранить как можно дольше Почему работает: длинные волосы на макушке, зачесанные назад, создают эффект густоты.

Пример: Элвис Пресли сделал эту стрижку культовой — она придает волосам объем и шик.

Радикальная короткая стрижка

Кому подходит: т ем, кто готов принять изменения и хочет выглядеть мужественно.

ем, кто готов принять изменения и хочет выглядеть мужественно. Почему работает: короткие волосы не привлекают внимание к залысинам и делают образ чистым и стильным.

Пример: Дэвид Бекхэм не раз выбирал ультракороткие стрижки, подчеркивая брутальность.

Как выбрать идеальную стрижку

Проанализируйте форму лица: некоторые стрижки подходят не всем.

некоторые стрижки подходят не всем. Попробуйте разные длины: иногда даже небольшая корректировка помогает.

иногда даже небольшая корректировка помогает. Используйте стайлинг: легкие укладки добавят текстуру и объем.

легкие укладки добавят текстуру и объем. Не бойтесь экспериментов: лучшая прическа та, в которой вам комфортно и уверенно.

Если волосы редеют, это не конец, а возможность сменить стиль. Выбирайте правильную стрижку — и ваш образ станет ещё харизматичнее.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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