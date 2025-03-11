Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не до него: Лолита считает, что Пугачёвой нет дела до Бородина
Rosé и Бруно Марс возвращают себе титул, оттеснив Леди Гагу с первого места
Устали от ипотечных ставок? ЗПИФы — новый способ зарабатывать на недвижимости
Ради любимой подруги: Орлова раскрыла правду о своём отношении к вечеринкам Бородиной
Змеи на участке? Эти методы навсегда закроют им дорогу
Бородин заявил о покушении: директор Аллы Пугачёвой ответила на обвинения
Почему вы болеете, а ваш сосед – нет? Иммунный секрет, о котором не говорят врачи
Суджа под огнем: дрон снял разрушенный город с воздуха
Диабетикам на заметку: этот метод снижает сахар за 3 минуты

Платья, которые делают вас выше, стройнее и моднее: все секреты весны 2025 года

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хотите быть в тренде весной и летом 2025 года, вам обязательно стоит обратить внимание на платья с А-силуэтом и драпировками. Это будут самые актуальные модели! Но не только они: фэшн-стилист Мария Белова рассказала, какие еще детали и стили будет модно носить в ближайшем будущем.

Девушка в платье
Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian
Девушка в платье

Ассиметрия и объемные рукава — ключевые элементы

Особое внимание стоит уделить платьям с ассиметричными силуэтами, а также моделям с длинными и объемными рукавами. Эти платья не просто выглядят эффектно, они также могут скрывать некоторые особенности фигуры и придавать образу больше динамичности.

"Советую выбирать и модели с необычными вырезами и драпировкой. Эти элементы отлично работают в паре: вырезы подчеркивают лучшие черты фигуры, а драпировка помогает скрыть то, что не хочется показывать," — пояснила эксперт.

Макси и А-силуэт: идеальные платья для любого роста

Еще один фаворит будущего сезона — макси-платья А-силуэта. Они идеально подойдут для высоких девушек, но и тем, кто ниже ростом, тоже не стоит отказываться от этой модели. Главное — подобрать правильную длину, когда край платья находится на уровне самого узкого места щиколотки, и добавить каблуки. Такой стиль будет прекрасно сидеть даже на невысоком росте.

Цвета и материалы: экологичность и элегантность

Что касается цветов, в моде будут бордовый, сливочный, молочный, лавандовый и оливковый оттенки. А вот для тех, кто ценит качество, актуальными станут экологичные ткани. Среди фаворитов — легкий шелк, плотный хлопок и инновационные синтетические материалы. В тренде будут и полупрозрачные ткани, такие как кружево и гипюр. Не забывайте и о кожаных элементах, которые тоже будут на пике популярности, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Наука и техника
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан Аудио 
SHAMAN и Мизулина стали главной неожиданностью весны: теперь официально вместе
Шоу-бизнес
SHAMAN и Мизулина стали главной неожиданностью весны: теперь официально вместе Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров ВС РФ уже ведут бои в Судже. Нужно ли продвижение в Сумскую область? Любовь Степушова Армия призраков: миллион потерь и крах ротации — что осталось от ВСУ в 2024 году Дмитрий Плотников
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Последние материалы
Ради любимой подруги: Орлова раскрыла правду о своём отношении к вечеринкам Бородиной
Змеи на участке? Эти методы навсегда закроют им дорогу
Платья, которые делают вас выше, стройнее и моднее: все секреты весны 2025 года
Бородин заявил о покушении: директор Аллы Пугачёвой ответила на обвинения
Почему вы болеете, а ваш сосед – нет? Иммунный секрет, о котором не говорят врачи
Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений
Суджа под огнем: дрон снял разрушенный город с воздуха
ВС РФ уже ведут бои в Судже. Нужно ли продвижение в Сумскую область?
Диабетикам на заметку: этот метод снижает сахар за 3 минуты
Самый быстрый способ вырастить петрушку — без долгого ожидания всходов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.