Платья, которые делают вас выше, стройнее и моднее: все секреты весны 2025 года

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы хотите быть в тренде весной и летом 2025 года, вам обязательно стоит обратить внимание на платья с А-силуэтом и драпировками. Это будут самые актуальные модели! Но не только они: фэшн-стилист Мария Белова рассказала, какие еще детали и стили будет модно носить в ближайшем будущем.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian Девушка в платье

Ассиметрия и объемные рукава — ключевые элементы

Особое внимание стоит уделить платьям с ассиметричными силуэтами, а также моделям с длинными и объемными рукавами. Эти платья не просто выглядят эффектно, они также могут скрывать некоторые особенности фигуры и придавать образу больше динамичности.

"Советую выбирать и модели с необычными вырезами и драпировкой. Эти элементы отлично работают в паре: вырезы подчеркивают лучшие черты фигуры, а драпировка помогает скрыть то, что не хочется показывать," — пояснила эксперт.

Макси и А-силуэт: идеальные платья для любого роста

Еще один фаворит будущего сезона — макси-платья А-силуэта. Они идеально подойдут для высоких девушек, но и тем, кто ниже ростом, тоже не стоит отказываться от этой модели. Главное — подобрать правильную длину, когда край платья находится на уровне самого узкого места щиколотки, и добавить каблуки. Такой стиль будет прекрасно сидеть даже на невысоком росте.

Цвета и материалы: экологичность и элегантность

Что касается цветов, в моде будут бордовый, сливочный, молочный, лавандовый и оливковый оттенки. А вот для тех, кто ценит качество, актуальными станут экологичные ткани. Среди фаворитов — легкий шелк, плотный хлопок и инновационные синтетические материалы. В тренде будут и полупрозрачные ткани, такие как кружево и гипюр. Не забывайте и о кожаных элементах, которые тоже будут на пике популярности, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви.



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