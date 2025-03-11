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Хочешь выглядеть моложе? Не повторяй эту ошибку с цветом волос

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Возраст может повлиять на волосы, но это не значит, что нужно забыть о стильной прическе. Как избежать ошибок при окрашивании и сохранить локоны в отличном состоянии — расскажем об этом.

Женщина на стрижке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женщина на стрижке

Как волосы меняются с возрастом

С возрастом волосы теряют пигментацию, становятся тоньше, а выпадение становится более заметным. Это естественные процессы, которые происходят с каждым. Но как оставаться с красивыми, здоровыми волосами, несмотря на изменения?

Совет парикмахера: что лучше избегать

Парикмахер и владелица салона красоты Доуна Джарвис, эксперт в области ухода за волосами, дает важный совет для женщин старше 50 лет: избегать слишком темных оттенков. Почему? С возрастом кожа становится более тонкой и бледной, и темные волосы только подчеркивают этот эффект, что делает лицо более усталым и бледным.

"Темные цвета могут придавать вам готический вид и не выглядят привлекательно, — предупреждает Дауна. — Это может сделать вашу кожу еще более бледной."

Какой цвет подходит

Что же выбрать вместо темных оттенков? Дауна советует придерживаться более натуральных, теплых и мягких тонов. Однако это не значит, что нужно отказываться от темных волос вообще. Для женщин, которые не готовы к светлым оттенкам, есть хорошее решение — стратегическое мелирование.

Мелирование: ключ к яркому образу

Мелирование не только помогает создать естественные блики, но и идеально скрывает седину. Если немного осветлить волосы в области лица, это добавит яркости и сделает образ более живым.

"Мелирование — это как будто вы побывали на солнце, и это естественно смотрится. Это выглядит гармонично и освежает образ", — говорит парикмахер.

Кроме того, мелирование помогает замаскировать седину у корней. Когда волосы темные, а седина появляется у корней, мелирование помогает избавиться от этого визуального контраста и продлить эффект свежести.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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