Этот газ творит чудеса: как карбокситерапия избавляет от целлюлита и дарит коже молодость

В последнее время термин "карбокситерапия" стал одним из самых обсуждаемых в интернете. Эта полуинвазивная процедура, с каждым годом становящаяся все более совершенной и менее болезненной, эффективно борется с задержкой жидкости и целлюлитом.
Карбокситерапия, возникшая во Франции в 1930-х годах, изначально использовалась для лечения сосудистых заболеваний. Сегодня она стала популярным методом для устранения целлюлита и жировых отложений. Процедура основана на введении медицинского углекислого газа под кожу, что стимулирует лимфатическую систему и способствует выведению токсинов. Кроме того, карбокситерапия активизирует фибробласты, отвечающие за выработку коллагена и эластина, что улучшает тонус и эластичность кожи, пишет итальянский Vogue.
Многие могут удивиться, что углекислый газ, который мы обычно ассоциируем с повышением уровня CO2 в атмосфере, может быть полезен для кожи. Однако, благодаря современным технологиям, углекислый газ, используемый в карбокситерапии, безопасен и не вызывает негативных реакций. Он вводится под кожу с помощью микроигл, которые насыщают ткани кислородом и стимулируют их обновление.
Принцип действия карбокситерапии
Процедура занимает от 10 минут до получаса, в зависимости от области обработки. Медицинский углекислый газ вводится в подкожную клетчатку с помощью устройства с микроиглами. Глубина инъекций варьируется в зависимости от целей: для улучшения кровообращения и лимфодренажа инъекции могут быть менее глубокими, а для липолитического эффекта и улучшения тонуса кожи — более глубокими.
После процедуры может возникнуть ощущение холода или покалывания, которое быстро проходит. В редких случаях на коже могут появиться синяки или отеки, но они исчезают в течение короткого времени.
Карбокситерапия для лица и зоны декольте
Карбокситерапия не ограничивается только телом. Она также эффективно применяется для лица и зоны декольте. Процедура помогает повысить эластичность кожи, насытить ее кислородом и улучшить цвет лица. Кроме того, карбокситерапия может использоваться для коррекции формы лица и устранения шрамов от акне или операций.
Многие женщины также используют карбокситерапию для борьбы с мешками и темными кругами под глазами, так как она обеспечивает более выраженный и стойкий эффект по сравнению с другими методами.
Показания и противопоказания
Карбокситерапия подходит для большинства людей, но есть несколько противопоказаний. Процедура не рекомендуется во время беременности и лактации, а также при серьезных заболеваниях сосудов, печени или сердца. Перед началом курса карбокситерапии рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания.
Преимущества карбокситерапии
Карбокситерапия — это инновационный метод, который эффективно борется с целлюлитом, жировыми отложениями и другими эстетическими проблемами. Процедура безопасна и безболезненна, а результаты заметны уже после нескольких сеансов. Однако перед началом курса карбокситерапии рекомендуется проконсультироваться с врачом и убедиться в отсутствии противопоказаний.
Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да (также оксид углерода(IV), углеки́слый газ, у́гольный ангидри́д, углекислота́, формула — CO2) — неорганическое химическое соединение, бинарный кислотный оксид, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.
Целлюлит (англ
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