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Этот газ творит чудеса: как карбокситерапия избавляет от целлюлита и дарит коже молодость

4:02
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В последнее время термин "карбокситерапия" стал одним из самых обсуждаемых в интернете. Эта полуинвазивная процедура, с каждым годом становящаяся все более совершенной и менее болезненной, эффективно борется с задержкой жидкости и целлюлитом.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Карбокситерапия, возникшая во Франции в 1930-х годах, изначально использовалась для лечения сосудистых заболеваний. Сегодня она стала популярным методом для устранения целлюлита и жировых отложений. Процедура основана на введении медицинского углекислого газа под кожу, что стимулирует лимфатическую систему и способствует выведению токсинов. Кроме того, карбокситерапия активизирует фибробласты, отвечающие за выработку коллагена и эластина, что улучшает тонус и эластичность кожи, пишет итальянский Vogue.

Многие могут удивиться, что углекислый газ, который мы обычно ассоциируем с повышением уровня CO2 в атмосфере, может быть полезен для кожи. Однако, благодаря современным технологиям, углекислый газ, используемый в карбокситерапии, безопасен и не вызывает негативных реакций. Он вводится под кожу с помощью микроигл, которые насыщают ткани кислородом и стимулируют их обновление.

Принцип действия карбокситерапии

Процедура занимает от 10 минут до получаса, в зависимости от области обработки. Медицинский углекислый газ вводится в подкожную клетчатку с помощью устройства с микроиглами. Глубина инъекций варьируется в зависимости от целей: для улучшения кровообращения и лимфодренажа инъекции могут быть менее глубокими, а для липолитического эффекта и улучшения тонуса кожи — более глубокими.

После процедуры может возникнуть ощущение холода или покалывания, которое быстро проходит. В редких случаях на коже могут появиться синяки или отеки, но они исчезают в течение короткого времени.

Карбокситерапия для лица и зоны декольте

Карбокситерапия не ограничивается только телом. Она также эффективно применяется для лица и зоны декольте. Процедура помогает повысить эластичность кожи, насытить ее кислородом и улучшить цвет лица. Кроме того, карбокситерапия может использоваться для коррекции формы лица и устранения шрамов от акне или операций.

Многие женщины также используют карбокситерапию для борьбы с мешками и темными кругами под глазами, так как она обеспечивает более выраженный и стойкий эффект по сравнению с другими методами.

Показания и противопоказания

Карбокситерапия подходит для большинства людей, но есть несколько противопоказаний. Процедура не рекомендуется во время беременности и лактации, а также при серьезных заболеваниях сосудов, печени или сердца. Перед началом курса карбокситерапии рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания.

Преимущества карбокситерапии

  • Безопасность: медицинский углекислый газ, используемый в процедуре, безопасен и не вызывает негативных реакций.
  • Эффективность: карбокситерапия помогает улучшить тонус кожи, уменьшить целлюлит и жировые отложения, а также устранить мелкие шрамы и морщины.
  • Универсальность: процедура подходит для различных зон тела и лица, а также может использоваться для коррекции формы лица и устранения мешков под глазами.

Карбокситерапия — это инновационный метод, который эффективно борется с целлюлитом, жировыми отложениями и другими эстетическими проблемами. Процедура безопасна и безболезненна, а результаты заметны уже после нескольких сеансов. Однако перед началом курса карбокситерапии рекомендуется проконсультироваться с врачом и убедиться в отсутствии противопоказаний.

Уточнения

Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да (также оксид углерода(IV), углеки́слый газ, у́гольный ангидри́д, углекислота́, формула — CO2) — неорганическое химическое соединение, бинарный кислотный оксид, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.
 

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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