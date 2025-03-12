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Не только в еду: узнайте, как соль преображает кожу и волосы — эффект поражает!

3:01
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Соль не только улучшает вкус блюд, но и обладает множеством полезных свойств для кожи и волос. В сочетании с водой она создаёт раствор, который помогает нейтрализовать положительные ионы и восстанавливать энергетический баланс окружающей среды. Это делает её идеальным средством для устранения негативной энергии.

Морская соль
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Mertes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Морская соль

В древности соль использовали в различных ритуалах и процедурах, а в наши дни она стала основой талассотерапии — метода лечения, использующего морскую воду. Гиппократ уже тогда понимал её целебные свойства и применял в своих практиках. Современные исследования подтверждают, что морская соль помогает улучшить кровообращение, вывести токсины и расслабить мышцы.

Морская соль для кожи лица

Соль Мёртвого моря, йодированная или гималайская розовая, обладает противовоспалительными свойствами и помогает улучшить увлажнение кожи. Высокая концентрация минералов в соли делает её отличным средством для борьбы с акне, избытком кожного сала и другими проблемами, пишет итальянский Vogue.

Соль также содержит микроэлементы, которые стимулируют синтез коллагена и улучшают обменные процессы в эпидермисе. Ополаскивания солёной водой помогают контролировать угревую сыпь и прыщи. Для этого растворите ложку соли в стакане воды и аккуратно протрите лицо ватным диском, смоченным в растворе.

Дренажные и антицеллюлитные свойства соли

Соль оказывает осмотическое действие, притягивая воду и помогая вывести лишнюю жидкость из организма. Это делает её эффективным средством для борьбы с целлюлитом и улучшения текстуры кожи. Скрабы с солью Мёртвого моря помогают удалить омертвевшие клетки и достичь эффекта детоксикации.

Простой способ включить соль в уход за телом — приготовить скраб из гималайской соли. Добавьте к ней масло жожоба, миндаля или несколько капель эфирного масла, а также кофе, мёд или йогурт. Такой скраб стимулирует обновление клеток и улучшает кровообращение, делая кожу более гладкой и ровной.

Польза соли для кожи головы

Соль также полезна для кожи головы. Она помогает отшелушивать ороговевшие клетки, бороться с псориазом и аллергическим дерматитом благодаря своим противовоспалительным свойствам. Средства с солью Мёртвого моря устраняют избыток кожного сала и поддерживают здоровье кожи головы.

Для приготовления натурального скраба смешайте соль Мёртвого моря, мёд и кокосовое масло. Нанесите смесь на кожу головы, массируйте и смойте. Для быстрого эффекта можно смешать воду, уксус и соль, чтобы получить кислотный ополаскиватель, который придаст блеск волосам по всей длине.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

Морская соль — соль, добываемая естественным путём (испарением воды под воздействием Солнца) или выпариванием из морской воды.

Мёртвое мо́ре (араб. اَلْبَحرْ المَيّت‎, эль-Бахр-эль-Мейт — «Мёртвое море»; ивр. יַם הַמֶּלַחЯм ха-мэлах — «солёное море»; также Асфальтовое море, Содомское море) — бессточный солёный замкнутый водоём на Ближнем Востоке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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