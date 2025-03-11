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Ваш дезодорант работает против вас: ошибки, из-за которых свежести не хватает даже на пару часов

3:00
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Многие считают, что использование дезодоранта — это простая задача: нанёс и готово. Однако есть нюансы, которые могут значительно повысить его эффективность. Разбираемся, какие ошибки допускают большинство людей, чем дезодорант отличается от антиперспиранта и как правильно его использовать.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Дезодорант или антиперспирант: в чем разница

Прежде чем выбирать средство, важно понимать, что дезодорант и антиперспирант выполняют разные функции:

  • Антиперспирант содержит соли алюминия, которые блокируют поры и уменьшают потоотделение.
  • Дезодорант борется с бактериями, вызывающими запах, но не останавливает процесс потоотделения.

Людям с чувствительной кожей стоит осторожно относиться к антиперспирантам, так как они могут вызывать раздражение. В этом случае натуральные дезодоранты — более щадящий вариант.

Виды дезодорантов

Существует несколько типов дезодорантов, и выбор зависит от личных предпочтений:

  • Шариковые и стик-дезодоранты: наносятся тонким слоем, хорошо впитываются.
  • Аэрозоли (спреи): удобны в использовании, но могут содержать спирт, который сушит кожу.
  • Кремовые дезодоранты: наносятся вручную, обеспечивают длительную защиту.
  • Кристаллические дезодоранты: содержат минералы, активируются водой и защищают от запаха на длительное время.

Как правильно наносить дезодорант

Чтобы средство работало эффективно, важно соблюдать несколько простых правил:

  • Наносить дезодорант на чистую и сухую кожу, желательно сразу после душа.
  • Не использовать его на вспотевшую кожу — это снизит его эффективность.
  • Шариковые и стик-дезодоранты следует наносить тонким, ровным слоем — излишки могут закупоривать поры.
  • Аэрозоли распылять с расстояния 10-15 см, делая короткие нажатия.

Ошибки, которых стоит избегать

Часто люди допускают ошибки, которые делают дезодорант менее эффективным:

  • Нанесение на влажную или грязную кожу: мешает средству закрепиться.
  • Слишком большое количество дезодоранта: может привести к пятнам на одежде и закупорке пор.
  • Использование неподходящего средства: антиперспирант не нужен, если вы не страдаете повышенным потоотделением.

Дополнительные советы

Дезодорант — это лишь часть гигиенического ухода. Чтобы избежать неприятного запаха, стоит:

  • Носить одежду из натуральных, дышащих тканей.
  • Поддерживать правильный питьевой режим.
  • Регулярно поддерживать чистоту кожи.

Выбор дезодоранта и правильная техника его нанесения играют важную роль в сохранении свежести. Учитывая индивидуальные особенности кожи и образ жизни, можно подобрать наиболее эффективный вариант и избежать распространенных ошибок.

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés - приставка, означающая удаление, и лат. odor - запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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