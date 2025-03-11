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Как носить узкие джинсы в эпоху оверсайз? Смотрим на Кейт Мосс и учимся

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Во время Парижской недели моды редко можно увидеть деним, а уж тем более узкие джинсы. Сегодня модные подиумы и улицы заполнили мешковатые силуэты, широкие брюки и расслабленный крой. Но Кейт Мосс удалось привлечь внимание именно к узким джинсам, сделав их частью стильного и актуального образа.

Девушка в красном
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка в красном

Как Кейт Мосс стилизовала узкие джинсы

На показе коллекции Stella McCartney осень-зима 2025 в Париже супермодель выбрала дерзкий и продуманный наряд, в котором узкие джинсы смотрелись свежо и современно. Она дополнила их:

  • Курткой-бомбером oversize, добавив контраста к узкому силуэту брюк.
  • Кружевным боди с глубоким вырезом, придавая образу нотку элегантности.
  • Босоножками на высокой платформе, которые стали главным акцентом и напомнили стиль 70-х.

Почему этот образ работает

Массивные босоножки создают баланс между облегающими джинсами и объемным верхом, делая силуэт более пропорциональным. Вместо привычного сочетания узких джинсов с каблуками или ботильонами Кейт Мосс выбрала винтажный подход, подчеркнув образ обувью на платформе.

Тренд на стиль 70-х вновь набирает популярность, и массивные босоножки на платформе становятся главной обувной тенденцией сезона. Они делают ноги визуально длиннее и добавляют образу ретро-элегантность.

Итог

Кейт Мосс снова показала, что классика может заиграть по-новому. Узкие джинсы в сочетании с объемной верхней одеждой и обувью на платформе выглядят актуально, и этот стиль может стать одной из главных модных идей будущего сезона.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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