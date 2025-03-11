Как носить узкие джинсы в эпоху оверсайз? Смотрим на Кейт Мосс и учимся

Во время Парижской недели моды редко можно увидеть деним, а уж тем более узкие джинсы. Сегодня модные подиумы и улицы заполнили мешковатые силуэты, широкие брюки и расслабленный крой. Но Кейт Мосс удалось привлечь внимание именно к узким джинсам, сделав их частью стильного и актуального образа.
На показе коллекции Stella McCartney осень-зима 2025 в Париже супермодель выбрала дерзкий и продуманный наряд, в котором узкие джинсы смотрелись свежо и современно. Она дополнила их:
Массивные босоножки создают баланс между облегающими джинсами и объемным верхом, делая силуэт более пропорциональным. Вместо привычного сочетания узких джинсов с каблуками или ботильонами Кейт Мосс выбрала винтажный подход, подчеркнув образ обувью на платформе.
Тренд на стиль 70-х вновь набирает популярность, и массивные босоножки на платформе становятся главной обувной тенденцией сезона. Они делают ноги визуально длиннее и добавляют образу ретро-элегантность.
Кейт Мосс снова показала, что классика может заиграть по-новому. Узкие джинсы в сочетании с объемной верхней одеждой и обувью на платформе выглядят актуально, и этот стиль может стать одной из главных модных идей будущего сезона.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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