Как носить узкие джинсы в эпоху оверсайз? Смотрим на Кейт Мосс и учимся

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Во время Парижской недели моды редко можно увидеть деним, а уж тем более узкие джинсы. Сегодня модные подиумы и улицы заполнили мешковатые силуэты, широкие брюки и расслабленный крой. Но Кейт Мосс удалось привлечь внимание именно к узким джинсам, сделав их частью стильного и актуального образа.

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Девушка в красном

Как Кейт Мосс стилизовала узкие джинсы

На показе коллекции Stella McCartney осень-зима 2025 в Париже супермодель выбрала дерзкий и продуманный наряд, в котором узкие джинсы смотрелись свежо и современно. Она дополнила их:

Курткой-бомбером oversize , добавив контраста к узкому силуэту брюк.

, добавив контраста к узкому силуэту брюк. Кружевным боди с глубоким вырезом , придавая образу нотку элегантности.

, придавая образу нотку элегантности. Босоножками на высокой платформе, которые стали главным акцентом и напомнили стиль 70-х.

Почему этот образ работает

Массивные босоножки создают баланс между облегающими джинсами и объемным верхом, делая силуэт более пропорциональным. Вместо привычного сочетания узких джинсов с каблуками или ботильонами Кейт Мосс выбрала винтажный подход, подчеркнув образ обувью на платформе.

Тренд на стиль 70-х вновь набирает популярность, и массивные босоножки на платформе становятся главной обувной тенденцией сезона. Они делают ноги визуально длиннее и добавляют образу ретро-элегантность.

Итог

Кейт Мосс снова показала, что классика может заиграть по-новому. Узкие джинсы в сочетании с объемной верхней одеждой и обувью на платформе выглядят актуально, и этот стиль может стать одной из главных модных идей будущего сезона.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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