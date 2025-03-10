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Как избавиться от седины за секунды — и без похода в салон

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Устали от отросших корней или седины, которые портят внешний вид? Не спешите бежать в салон, потому что есть быстрые и эффективные способы маскировки. Сегодня топ-колорист Ирина Третьякова делится секретами, как с помощью тонирующих средств можно мгновенно освежить прическу.

Перхоть
Фото: https://www.freepik.com
Перхоть

Как замаскировать корни и седину

Для быстрого покрытия корней идеально подходят тонирующие спреи. Они делают волосы яркими и свежими за несколько минут. Но важно помнить: распылять спрей нужно на расстоянии, иначе краска может потечь и оставить следы на коже лица. Лучше всего выполнять такую процедуру до макияжа, чтобы избежать неприятных сюрпризов. А вот шапка с светлой подкладкой может испачкаться, если вы не подумаете о возможных следах краски, предостерегает эксперт.

Тени для волос: как выбрать и использовать

Если хотите скрыть седину и корни, попробуйте тонирующие тени. Их нужно аккуратно нанести по линии пробора с помощью спонжа. Но тут есть нюанс: сразу после нанесения важно зафиксировать тени лаком для волос, чтобы они не осыпались в течение дня. Распылять лак нужно с определенного расстояния, чтобы не переборщить с продуктом.

Пенки и муссы для окрашивания волос

Для более стойкого эффекта используйте оттеночные пенки или муссы. Эти средства не только скроют седину, но и придадут волосам новый оттенок. Процесс нанесения очень простой: после мытья головы и использования бальзама нужно аккуратно промокнуть волосы полотенцем и нанести средство. Основное внимание уделите вискам и пробору, где седина заметна особенно сильно. После этого высушите волосы феном.

Не забывайте, что для наиболее естественного эффекта оттенок средства должен быть близким к вашему природному цвету волос, но можно сделать корни немного темнее — это придаст объем прическе.

Интересные факты о тонирующих средствах

Тонирующие средства — это не просто удобный способ замаскировать седину, но и шанс поэкспериментировать с оттенками. Они не требуют частых походов в салон и могут стать настоящим спасением в повседневной жизни.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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