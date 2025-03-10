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Морщины? Забудьте! Легкие приёмы для безупречного макияжа

2:40
Моя семья » Красота и стиль

Важная информация для женщин старше 40 лет: как макияж может вернуть молодость и скрыть возрастные изменения кожи. На что стоит обратить внимание?

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

С возрастом кожа теряет упругость, а морщины становятся более заметными. Именно поэтому уход за кожей и правильный макияж становятся важной частью ежедневной рутины. Визажист и преподаватель макияжа Ирина Лобашова делится секретами, которые помогут вернуть сияние и скрыть возрастные изменения.

1. Увлажнение и подсвечивающий праймер

После 40 лет важно использовать средства с гиалуроновой кислотой и пептидами для увлажнения. В макияже это должен быть праймер с легким подсвечивающим эффектом. Он придаст коже сияние и подготовит ее для нанесения тонального крема.

2. Тональный крем: легкость и светоотражение

Откажитесь от плотных тональных кремов. Они подчеркивают морщинки. Лучше выбрать BB-крем с уходовыми компонентами или флюид с эффектом лифтинга и светоотражающими частицами.

3. Консилер: легкость и увлажнение

Не стоит использовать консилеры с плотной текстурой, которые могут выделять морщины. Лучше выбрать увлажняющие средства с персиковым или розоватым оттенком, которые освежат взгляд и не создадут лишних акцентов на морщинах.

4. Макияж глаз: брови и ресницы

С возрастом брови могут стать тоньше, а ресницы — реже. Для бровей лучше использовать мягкий карандаш на пару тонов светлее, чем цвет корней волос. Это создаст более мягкий и естественный образ. Для ресниц используйте тушь, нанося её плотным слоем от корней. Регулярное использование сывороток для роста ресниц тоже не помешает.

5. Румяна и помада: натуральные оттенки

Нежные румяна персиковых или розовых оттенков освежают лицо, а помада нейтральных оттенков — нюдовый, ягодный или теплый розовый — придаст образу свежести и ухоженности.

6. Дополнительные секреты для макияжа

Румяна наносите не только на щеки, но и на складку века и немного на переносицу. Это добавит свежести и сделает лицо более выраженным.

Эти простые, но эффективные секреты помогут не только скрыть возрастные изменения, но и подчеркнуть вашу естественную красоту, оставаясь при этом естественной и свежей.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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