Забудьте про кислотные цвета! Пять ошибок, которые делают ваши ногти дешевыми

Маникюр — это не только про цвет и форму ногтей, но и про стиль. Когда всё сделано правильно, он выглядит элегантно и стильно. А вот если переборщить, можно легко получить не самый удачный результат.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Синий маникюр

Некоторые ошибки могут превратить даже самый дорогой маникюр в нечто нелепое. Например, слишком длинные ногти, которые выходят за рамки модных тенденций. Речь не о стиле "стилеты", а о длине в 10-15 см. Кроме того, если они не имеют четкой формы и загибаются, они выглядят совершенно неаккуратно.

Изобилие декоративных элементов

Слишком много декоративных элементов — ещё одна ошибка, которая портит образ. Два украшения обычно вполне достаточно. Если же на каждом ногте будет своя роспись или набор камней, это может выглядеть не только перегруженно, но и дешево. Исключение составляют случаи, когда профессионал аккуратно оформляет ногти, например, покрывая их стразами — но только если мастер хорошо понимает, где провести эту тонкую грань.

Не менее важен выбор оттенка лака. Яркие, кислотные цвета — это весело и ярко, но если переборщить с ними, маникюр может выглядеть вызывающе. Особенно если это будет неаккуратно сделано или выбран слишком неудачный тон.

Сама Мария Рябинина, инструктор и мастер ногтевого сервиса, делится простым советом:

"Покрытие вообще лучше не делать, если ногти не ухожены. Это будет выглядеть аккуратнее".

Поэтому, прежде чем решиться на маникюр, убедитесь, что ваши ногти здоровы и готовы к оформлению.

Основной совет для всех, кто следит за маникюром, — это не перебарщивать с длиной, дизайном и цветом. Качество всегда важнее количества.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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