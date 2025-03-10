Локоны не держатся? Это ошибка, которую делают все при укладке

2:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Укладка волос — это искусство, которому можно научиться за несколько простых шагов. Главное — правильный подход и инструменты. Безумно хочется, чтобы волосы блестели, были гладкими и объемными? Это легко сделать, если знать несколько секретов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка укладывает волосы

Секрет гладкости: фен и брашинг

Гладкие, блестящие волосы — мечта многих, и это вполне осуществимо, если использовать фен и брашинг. По словам стилиста-парикмахера Валерия Долгих, именно эти инструменты помогут "разгладить" волосы, как утюг разглаживает ткань. Это не только придаст волосам блеск, но и защитит их от потери влаги и пигмента, благодаря прижиманию чешуек. Результат — зеркальный блеск и здоровый вид.

Как правильно работать с феном

Не стоит сразу включать фен на максимальную температуру! Начните сушить волосы холодным воздухом, чтобы они почти высохли, а затем постепенно увеличивайте температуру. Когда волосы будут почти сухими, можно обработать каждую прядь горячим воздухом. Это гарантирует идеальную укладку без повреждений.

Как добиться объема

Если ваша цель — объем, важно высушивать волосы против направления их роста, при этом приподнимая локоны у корней. Начните с макушки, затем переходите к остальным прядям, двигаясь к краевой линии роста волос. Для долговечного эффекта не забывайте высушивать волосы до конца, особенно у корней.

Не переборщите с продуктами для укладки

Стайлинговые средства могут стать вашими лучшими друзьями, но их нужно использовать умеренно. Валерий Долгих предупреждает: больше не всегда значит лучше. Чрезмерное количество средства может утяжелить волосы, вместо того чтобы придать им легкость и форму.

Учитесь укладывать волосы как профессионал

Многие парикмахеры предлагают услугу "постановка руки" при укладке волос в домашних условиях. Эта услуга поможет вам освоить технику укладки, чтобы волосы всегда выглядели безупречно.

Основные советы:

Используйте фен и брашинг для блеска.

Высушивайте волосы поэтапно — сначала холодным, потом горячим воздухом.

Для объема сушите волосы против их роста.

Не перебарщивайте с продуктами для укладки.

Используйте услуги профессионалов, чтобы научиться укладывать волосы как эксперт.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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