Локоны не держатся? Это ошибка, которую делают все при укладке

Укладка волос — это искусство, которому можно научиться за несколько простых шагов. Главное — правильный подход и инструменты. Безумно хочется, чтобы волосы блестели, были гладкими и объемными? Это легко сделать, если знать несколько секретов.
Гладкие, блестящие волосы — мечта многих, и это вполне осуществимо, если использовать фен и брашинг. По словам стилиста-парикмахера Валерия Долгих, именно эти инструменты помогут "разгладить" волосы, как утюг разглаживает ткань. Это не только придаст волосам блеск, но и защитит их от потери влаги и пигмента, благодаря прижиманию чешуек. Результат — зеркальный блеск и здоровый вид.
Не стоит сразу включать фен на максимальную температуру! Начните сушить волосы холодным воздухом, чтобы они почти высохли, а затем постепенно увеличивайте температуру. Когда волосы будут почти сухими, можно обработать каждую прядь горячим воздухом. Это гарантирует идеальную укладку без повреждений.
Если ваша цель — объем, важно высушивать волосы против направления их роста, при этом приподнимая локоны у корней. Начните с макушки, затем переходите к остальным прядям, двигаясь к краевой линии роста волос. Для долговечного эффекта не забывайте высушивать волосы до конца, особенно у корней.
Стайлинговые средства могут стать вашими лучшими друзьями, но их нужно использовать умеренно. Валерий Долгих предупреждает: больше не всегда значит лучше. Чрезмерное количество средства может утяжелить волосы, вместо того чтобы придать им легкость и форму.
Многие парикмахеры предлагают услугу "постановка руки" при укладке волос в домашних условиях. Эта услуга поможет вам освоить технику укладки, чтобы волосы всегда выглядели безупречно.
Основные советы:
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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