У вас короткие ноги? Эти юбки помогут вам их визуально удлинить

2:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что если я скажу, что выбор юбки может не только подчеркнуть достоинства фигуры, но и полностью изменить ваш стиль? Важно понимать, как правильно подобрать модель в зависимости от типа фигуры, чтобы ноги выглядели не просто красиво, а эффектно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik юбка

Как выбрать юбку для стройных ног

Юбки чуть выше колена с запахом или драпировкой от линии талии, а также макси с разрезом — это лучшие варианты, чтобы подчеркнуть красоту ног. Как отмечает стилист-имиджмейкер Юлия Клюева, при выборе мини важно следить за тем, чтобы юбка заканчивалась на самой узкой части ног. В этом случае ноги будут выглядеть визуально стройнее.

"Рекомендую выбирать юбки средней посадки. Они универсальны и хорошо смотрятся как с облегающими, так и с оверсайз верхами", — говорит стилист.

Мини: когда длина важна

Одной из самых актуальных моделей является мини-юбка. Но важно, чтобы она не заканчивалась на уровне колен — такие модели могут укоротить ноги. Стилист советует выбирать юбки, которые заканчиваются чуть выше колена, оставляя между краем изделия и коленом пространство. Модели с запахом и драпировкой идеально подчеркивают линии ног и смотрятся современно. Также интересными являются юбки на кокетке в складку и прямые, которые подойдут для офисных образов.

Миди: баланс формы и стиля

Когда речь идет о юбках длины миди, необходимо, чтобы она полуоблегала бедра. Такая модель красиво ниспадает, подчеркивая красоту ног. Юлия Клюева подчеркивает, что юбки длины миди подходят для большинства фигур, особенно если выбрать модели плиссе, прямые с разрезом спереди или юбки "русалка".

Макси: элегантность и разрезы

Для поклонниц длинных юбок стилист рекомендует выбирать макси с разрезом. Это не только позволит добавить легкости и изысканности, но и привлечет внимание к ногам, не перегружая образ. Разрезы делают силуэт более утонченным и открытым.

Правильный выбор юбки — это ключ к тому, чтобы ваши ноги выглядели безупречно!

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



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