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Ваш френч похож на кошмар? Это всё из-за этих деталей

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Идеальный френч — это не только "улыбка" на ногтях, но и гармония формы и линий. И здесь важно все: от правильного моделирования ногтевой пластины до точного нанесения гель-лака. Ошибки на этом этапе могут испортить весь маникюр, даже если с остальными шагами все будет идеально.

Маникюр
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маникюр

Моделирование формы ногтя

Перед тем как начать рисовать французский маникюр, стоит позаботиться о форме ногтей. Юлия Голубкова, руководитель школы маникюра, подчеркивает, что это первый шаг, который необходимо сделать. Важно, чтобы ногтевые пластины имели правильную форму.

"Без моделирования ногтей даже самый красивый френч будет выглядеть плохо," — отмечает Юлия.

Ошибка в моделировании может привести к тому, что маникюр будет выглядеть неаккуратно и не гармонично.

Ошибка с формой "улыбки"

Одной из самых распространенных ошибок при создании френча является неправильный опил формы ногтя. Если слишком сильно заузить овал или сделать линию "улыбки" слишком прямой, это сразу бросается в глаза.

Перегрузка гель-лаком

Еще одна ошибка — это чрезмерное нанесение гель-лака на линию "улыбки". Это не только сделает линию слишком грубой и выделяющейся, но и приведет к образованию четкой границы между основным покрытием и френчем.

"Толстый слой лака на краях ногтя не только нарушает эстетический вид, но и добавляет небрежности в маникюр," — заключает Юлия.

Как избежать ошибок и сделать идеальный френч

  • Моделируйте форму ногтя до начала работы.
  • Следите за плавностью линии "улыбки", избегая прямых углов.
  • Не перегружайте линию френча гель-лаком, чтобы не нарушить общую гармонию маникюра.

Соблюдая эти простые правила, можно достичь идеального френча, который будет радовать глаз и подчеркивать естественную красоту ногтей.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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