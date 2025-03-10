Забыли о маникюре? Секреты покрытия, которое всегда выглядит идеально

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для того чтобы маникюр отрастал незаметно, лучше выбирать покрытия прозрачных или нюдовых оттенков, утверждает нейл-стилист Оксана Новикова.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik маникюр

Если есть вероятность, что не получится попасть к мастеру в ближайшее время, и маникюр придется носить долго, выбор в пользу прозрачного покрытия будет наиболее безопасным. Оно отрастает так, что это практически не заметно, объясняет эксперт.

Однако стоит помнить: такой маникюр подходит только тем, чьи ногти не имеют видимых дефектов — трещин, пятен или следов от предыдущего покрытия. В противном случае, лучше выбрать более плотное нюдовое покрытие, которое эффективно скрывает недостатки и при этом выглядит естественно.

Маникюр, который незаметно отрастёт

Если вы хотите сделать маникюр с оттенком, который не будет бросаться в глаза при отрастании, нюд с полупрозрачным эффектом — отличный выбор. Для этого оттенок должен быть максимально близким к тону вашей кожи. Это создаст эффект "незаметного" маникюра, который будет выглядеть аккуратно даже после нескольких недель.

Френч — тоже хороший вариант. Но в этом случае важно обратить внимание на цвет полоски. Чем ярче она будет, тем более заметным будет маникюр, особенно при отрастании. Если вы хотите, чтобы ваш маникюр выглядел аккуратно и естественно в течение долгого времени, лучше выбирать нежные, пастельные оттенки для французского маникюра.

Еще одним вариантом может быть градиентный маникюр с нюдовым основанием. С таким маникюром у кутикулы будет бежевый цвет, а к свободному краю ногтя плавно перейдет в другой оттенок. Это также поможет сделать маникюр менее заметным в процессе отрастания.

Важно помнить: если яркий дизайн находится близко к кутикуле, он будет бросаться в глаза при отрастании. Поэтому для дизайнов, которые должны выглядеть аккуратно длительное время, лучше начинать узор с середины ногтя или выше.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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