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Цвет волос как в рекламе? Просто следуй этим простым правилам ухода

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь замечали, как быстро вымывается цвет с волос после окрашивания? Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать несколько простых правил ухода. Важнейший момент — это правильный выбор шампуня и кондиционера.

Окрашивание волос
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Окрашивание волос

1. Придерживайтесь средств для окрашенных волос

После окрашивания важно использовать только шампунь и кондиционер, предназначенные для окрашенных волос. Эти продукты помогут сохранить пигмент в структуре волос и предотвратят его быстрое вымывание. Как бы не манили другие уходовые средства, такие как питательные маски или средства против выпадения, они могут значительно ускорить процесс утраты яркости и насыщенности цвета.

2. Осторожно с жирными масками

Продукты с высоким содержанием липидов и аминокислот тоже могут повлиять на цвет. Маски, предназначенные для восстановления или питания волос, зачастую слишком жирные, что способствует вымыванию пигмента. Лучше оставить такие маски на потом, если хотите сохранить стойкость цвета.

3. Избегайте бассейнов и саун в первые дни

Не менее важный момент: первые три дня после окрашивания — критичные. В это время следует избегать бассейнов с хлорированной водой, которая вымывает пигмент. Также стоит отказаться от посещения сауны или бани, поскольку высокие температуры могут разрушать цвет.

4. Укладка без горячих инструментов

Лучше не использовать горячие инструменты в первые дни после окрашивания. Если без укладки не обойтись, используйте термозащитные средства, чтобы минимизировать ущерб от горячего воздуха.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете продлить стойкость цвета, а ваши волосы будут радовать насыщенным оттенком намного дольше!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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