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Пальто-макси против пиджака: какой стиль выберет твоя фигура

3:11
Моя семья » Красота и стиль

Весной 2025 года будут актуальны несколько удивительных моделей пальто, которые наверняка заставят вас пересмотреть свой гардероб. Стильные и элегантные решения, которые ранее считались антитрендами, возвращаются в моду, но с современными акцентами.

Женщина в пальто
Фото: Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в пальто

Пальто-пиджак: идеальный выбор для невысоких

Вспомним пальто-пиджак, которое когда-то было в списке антитрендов, а теперь снова в моде! Но это уже не те модели, что носили раньше: теперь они больше напоминают классический пиджак. Такие пальто обладают прямым кроем, увеличенной линией плеча и английским воротником. Эти элементы подчеркивают элегантность, а сами модели визуально стройнят фигуру.

"Пальто-пиджак идеально подходит для невысоких девушек, так как оно помогает вытянуть силуэт и делает его более изящным," — отмечает стилист Мария Шеди.

Под такие пальто идеально подходят узкие брюки, легинсы и юбки. Модный образ дополнит небольшая сумка, которая держит форму, а из обуви подойдут ботильоны на каблуке или классические лоферы.

Макси-пальто: элегантность и стиль

Не менее важным трендом является пальто-макси. Оно длиной до пола создаст утонченный и элегантный образ. Однако Мария предупреждает, что для миниатюрных девушек такая модель может быть не самым удачным выбором, так как она делает рост еще ниже. Чтобы избежать этого, можно сочетать макси-пальто с обувью на каблуке, чтобы визуально вытянуть фигуру.

Макси-пальто прекрасно смотрится с одеждой оверсайз, такой как трикотажные костюмы или платья. С обувью на небольшом каблуке или ботильонами макси-пальто смотрится особенно эффектно. Для любителей экспериментов можно подчеркнуть линию талии широким кожаным ремнем.

Кейп: стильный акцент для любого образа

Еще одно смелое и стильное решение — это кейп, пальто без рукавов. Это оригинальное изделие можно носить с высокими сапогами и структурированной сумкой, чтобы создать элегантный и одновременно расслабленный образ. Кейп отлично сочетается с джинсами, легкими свитерами и сапогами на устойчивом каблуке.

Кожаные пальто и тренчи: не выходят из моды

Не стоит забывать о кожаных пальто и тренчах. В 2025 году будут актуальны как короткие пиджаки, так и длинные макси модели. Кожа может быть как матовой, так и слегка блестящей. Особенно интересно выглядят пальто с бахромой на спине — это возвращение стиля бохо, который набирает популярность.

Принты: от клеточки до цветочных узоров

Кстати, принты также останутся в тренде. Клетка, полоска, леопардовый, змея и зебра — это то, что будет модно. Особенно интересны крупные выразительные цветочные принты. Но важно помнить: принтованное пальто стоит сочетать с однотонной одеждой, чтобы сбалансировать образ.

Уточнения

Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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