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Простой массаж, который сделает грудь более подтянутой и привлекательной

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Женская грудь со временем может терять свою упругость из-за возрастных изменений, колебаний веса и гормональных факторов. Многие женщины задумываются, можно ли с помощью массажа улучшить форму груди и предотвратить её обвисание. Правильная техника действительно способна укрепить кожу, улучшить кровообращение и сделать грудь более подтянутой.

Самообследование груди
Фото: commons.wikimedia.org by Bill Branson (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самообследование груди

Как массаж влияет на грудь?

Массаж стимулирует кровоток, улучшает лимфодренаж и способствует насыщению тканей кислородом. Это помогает коже дольше сохранять упругость и предотвращает появление растяжек.

Какие техники массажа эффективны?

Для поддержания формы груди рекомендуется мягкий круговой массаж с натуральными маслами, например, миндальным или кокосовым. Также можно использовать лёгкие пощипывания и постукивания, чтобы стимулировать выработку коллагена.

Когда не стоит делать массаж?

Если есть воспаления, узлы или другие проблемы с грудью, перед процедурой лучше проконсультироваться с врачом. Также массаж не рекомендуется при беременности и в период лактации.

Правильный массаж груди может стать отличным дополнением к уходу за телом, помогая сохранить её красоту и тонус на долгие годы.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Женская грудь — две выпуклости на передней верхней части туловища женщины, внутри которых находятся молочные железы, выделяющие грудное молоко для вскармливания младенцев.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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