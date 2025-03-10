Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заложники неба: пассажиры рейса Чикаго-Дели 20 часов провели в самолёте из-за сломанных туалетов
Красные, зелёные, жёлтые: какие яблоки самые полезные? Ответ вас поразит
Дачники в шоке: какие работы весной могут погубить растения
Даже инспектор запутается в правилах: почему помеха справа не всегда работает
Кошка считает стол своей территорией? 5 хитрых способов заставить её передумать
Ваш кулинарный триумф: раскрываем секрет идеальных эклеров, как из французской пекарни
Аграрное сотрудничество: Россия наращивает экспорт в Марокко
Как понять, что ваши отношения крепки: четыре простых вопроса
Вместо жестких диет: как поставить SMART-цели в фитнесе и добиться фигуры мечты

Ранние симптомы беременности, которые часто остаются незамеченными

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины ожидают задержку менструации как первый сигнал о беременности. Однако организм начинает меняться задолго до этого, подавая едва заметные признаки. Внимательное отношение к своему телу поможет обнаружить беременность на самых ранних сроках.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Необычная усталость и сонливость

Уже через несколько дней после зачатия уровень прогестерона растёт, вызывая постоянную усталость. Если вам вдруг стало сложнее вставать по утрам или хочется спать больше обычного, это может быть ранним признаком.

Перепады настроения

Гормональные изменения в первые недели беременности могут привести к резким перепадам эмоций. Если вы замечаете, что стали более раздражительной или, наоборот, плаксивой без видимых причин, это может быть сигналом.

Изменение вкусовых предпочтений

Ранние изменения в организме могут вызвать отвращение к привычным продуктам или, наоборот, сильную тягу к определённой еде. Особенно часто это касается солёного, сладкого или кислого.

Чувствительность к запахам

Некоторые женщины замечают, что стали острее ощущать ароматы – парфюм, кофе, бензин, продукты питания. Повышенная чувствительность к запахам – один из частых, но незаметных признаков беременности.

Первые симптомы беременности могут быть едва заметными, но внимательность к своему организму поможет распознать их раньше теста. Если у вас появились подобные изменения, стоит прислушаться к себе и при необходимости проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно
Наука и техника
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно Аудио 
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Шоу-бизнес
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым Аудио 
Популярное
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов

США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.

Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Последние материалы
Даже инспектор запутается в правилах: почему помеха справа не всегда работает
Кошка считает стол своей территорией? 5 хитрых способов заставить её передумать
Ваш кулинарный триумф: раскрываем секрет идеальных эклеров, как из французской пекарни
Аграрное сотрудничество: Россия наращивает экспорт в Марокко
Как понять, что ваши отношения крепки: четыре простых вопроса
Вместо жестких диет: как поставить SMART-цели в фитнесе и добиться фигуры мечты
Срочно меняйте обои! Эти узоры раздражают и мешают заснуть
Ранние симптомы беременности, которые часто остаются незамеченными
Вика Цыганова высмеяла текст песни Филиппа Киркорова: пробиваю дно
Готовлю мороженое без мороженицы — получается вкуснее, чем в магазине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.