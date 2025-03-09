Что скрывают шампуни: волосы не привыкают к продукту, а вот что происходит на самом деле

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Множество мифов о волосах и их уходе до сих пор циркулируют среди любителей красоты. Один из них касается утверждения, что волосы могут привыкнуть к шампуню, из-за чего его эффективность со временем снижается. Разберемся, что на самом деле происходит, когда мы используем шампунь регулярно.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

Почему кажется, что волосы привыкают к шампуню?

Одной из причин, по которой многие думают, что волосы привыкают к шампуню, является изменение состояния локонов при длительном использовании определенной марки или состава средства. Например, если шампунь слишком сильно очищает, со временем волосы могут стать сухими, а если продукт слишком жирный, они начнут выглядеть тяжелыми. Это может создать впечатление, что средство перестает работать.

Что на самом деле происходит с волосами?

На самом деле локоны не привыкают к шампуню, однако волосы и кожа головы могут адаптироваться к активным компонентам в составе. Постоянное использование одного и того же шампуня может не дать того желаемого эффекта, потому что кожа головы и волосы нуждаются в разнообразии ухода.

Для того чтобы избежать "привыкания", рекомендуется периодически менять шампуни. Также стоит выбирать продукты с разными активными ингредиентами, чтобы они могли решать различные проблемы волос и кожи головы.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



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