Развенчиваем мифы о кислотах в косметике: правда о безопасности АНА, ВНА и РНА

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Кислоты в косметических средствах часто вызывают опасения, но на самом деле они могут быть отличными помощниками в уходе за кожей. Сегодня мы разберемся, что такое АНА, ВНА и РНА кислоты, чем они отличаются и как правильно использовать продукты с ними.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Что такое АНА, ВНА и РНА кислоты?

АНА (альфа-гидроксикислоты) - это водорастворимые кислоты, которые помогают отшелушивать верхний слой кожи, ускоряя обновление клеток. Их используют для улучшения текстуры кожи, борьбы с пигментацией и мелкими морщинами.

ВНА (бета-гидроксикислоты) - жирорастворимые кислоты, такие как салициловая кислота. Они проникают глубже в поры и эффективно очищают их от загрязнений и избытка кожного сала. Это отличный выбор для проблемной и жирной кожи.

РНА (поли-гидроксикислоты) - более мягкие кислоты, которые подходят для чувствительной кожи. Они обладают увлажняющими свойствами и при этом не раздражают дерму.

Как правильно использовать кислотные продукты?

Продукты с кислотами следует использовать аккуратно. Начинать лучше с низких концентраций и постепенно увеличивать дозировку. Обязательно применять солнцезащитные средства после, так как кислоты могут повышать чувствительность кожи к солнечным лучам.

Кислоты в косметике могут быть не только безопасными, но и эффективными в решении различных кожных проблем. Главное - правильно подобрать средство в зависимости от типа кожи и использовать его с осторожностью.

Уточнения

Альфа-гидроксикислота (АГК) — это класс органических кислот, которые содержат углеродный атом с гидроксильной группой (OH) в альфа-положении относительно карбоксильной группы (COOH).



Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.



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