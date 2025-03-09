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Румяна, как оружие! Используй их правильно, чтобы не старить лицо

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Румяна — это не просто средство для придания лицу свежести, но и важный элемент, который может как подчеркнуть молодость, так и сделать лицо визуально старше. Если вы хотите избежать ошибок в макияже, которые могут добавить несколько лет, стоит обратить внимание на несколько простых, но важных нюансов.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

1. Ошибка с местом нанесения румян

Первая и, пожалуй, самая распространенная ошибка — это нанесение румян на подскуловую впадину. Это может создать иллюзию, что лицо стало более вытянутым, но, увы, также старит. Слишком низкое или неправильное нанесение румян подчеркнет контуры лица, которые с возрастом становятся более выраженными.

Лучше всего наносить румяна на яблочки щек — ту часть, которая появляется, когда вы улыбаетесь. Мягкое растушевывание именно в этой области сделает лицо более свежим и молодым.

2. Выбор неправильного оттенка

Слишком яркие или неподобающие оттенки румян также могут стать проблемой. Важно учитывать ваш природный колорит кожи и цвет губ при выборе румян. Например, если у вас холодный оттенок губ (розоватые или сине-розовые), стоит подобрать и румяна с таким же холодным тоном. Для теплых оттенков кожи (с персиковыми или золотистыми нотами) подойдут теплые румяна.

3. Перламутровые румяна и блеск: друзья ли они в зрелом возрасте

Перламутровые и слишком блестящие румяна могут быть не лучшим выбором, если на вашем лице уже видны возрастные изменения. Они, как правило, подчеркивают недостатки рельефа кожи и делают лицо визуально старше. Лучше отдать предпочтение матовым или сатиновым текстурам, которые создадут более естественный и свежий образ.

Ключевые ошибки, которые могут сделать ваш макияж "опасным":

  • Неверное место нанесения румян.
  • Оттенок, не подходящий к цвету губ.
  • Перламутровые румяна, которые подчеркивают возрастные изменения кожи.

Зная эти нюансы, вы сможете избежать ошибок и создать макияж, который будет выгодно подчеркивать ваши достоинства, не прибавляя лишних лет.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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