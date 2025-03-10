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Эти три оттенка помады должны быть в каждой косметичке — проверь себя

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Губная помада — это не просто косметика, а часть образа, которая может мгновенно преобразить внешность. Некоторые женщины годами пользуются одним оттенком, а другие собирают целые коллекции, хотя многие из них так и остаются лежать без дела.

Помада
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Помада

Но сколько помад действительно нужно в косметичке? Бьюти-эксперты уверены: три оттенка — и больше не нужно ломать голову над выбором!

1. Нюдовая — базовый маст-хэв

Нюдовая помада незаменима в повседневном макияже. Она подходит для офиса, лёгкого летнего образа и идеально сочетается с макияжем, где акцент сделан на глаза. Главное — подобрать правильный нюд, который не делает лицо бледным, а подчёркивает естественную красоту.

2. Классическая красная — для особых случаев

Говорят, что у каждой женщины должен быть свой идеальный красный. Даже если ты редко используешь яркие оттенки, такая помада выручит, когда нужно мгновенно преобразиться. А ещё красная помада отлично заменяет румяна — просто слегка растушуй её на скулах.

3. Оттенок по настроению — твой личный фаворит

Бордовая, коралловая, винная, розовая или даже просто блеск для губ — у каждой из нас есть тот самый оттенок, который подчёркивает индивидуальность и делает образ завершённым. Найти его непросто, но если удалось — считай, что тебе повезло!

Как выбрать идеальную "помадную капсулу"?

  • Учитывай свой цветотип — тёплые или холодные оттенки должны гармонировать с кожей.
  • Обращай внимание на текстуру — матовая, глянцевая или сатиновая, главное, чтобы она была комфортной.
  • Следи за сроками годности — даже любимая помада может испортиться.

Вот и всё! Три универсальных оттенка вместо полки заброшенных тюбиков — разумный минимализм, который избавит от мучительного выбора.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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