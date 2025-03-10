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Простуда на губах? Скрываем её с помощью макияжа за 5 минут

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Герпес всегда появляется в самый неподходящий момент — перед важной встречей, свиданием или фотосессией. Полностью избавиться от него за один день невозможно, но можно грамотно замаскировать так, что никто ничего не заметит. Разбираем пошагово, как скрыть простуду на губах с помощью макияжа.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio
Девушка

1. Увлажнение — подготовка кожи

Перед нанесением макияжа важно увлажнить губы, чтобы косметика ложилась ровно и не подчеркивала шелушения.

  • Используйте бальзам, гигиеническую помаду или увлажняющий крем.
  • Удалите излишки салфеткой, чтобы губы не были липкими.

2. Маскируем воспаление

  • Нанесите зелёный корректор — он нейтрализует красноту.
  • Поверх корректора распределите стойкий консилер тонким слоем.
  • Зафиксируйте результат прозрачной или бежевой пудрой, чтобы макияж держался дольше.

3. Правильный акцент на губах

  • Оформите контур ярким карандашом для губ - лучше выбрать ягодные оттенки, они отвлекут внимание от проблемной зоны.
  • Закрасьте губы карандашом полностью, а поверх нанесите помаду только по центру - это создаст эффект естественного объёма.

Дополнительные советы

  • Используйте только одноразовые аппликаторы или чистые кисти, чтобы не распространять инфекцию.
  • Не делитесь помадой и не наносите её прямо из тюбика - вирус может остаться на средстве.
  • Избегайте блеска для губ - он подчеркнёт неровности.

С этими хитростями вы сможете выглядеть уверенно даже в период простуды!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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