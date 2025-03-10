Простуда на губах? Скрываем её с помощью макияжа за 5 минут

Герпес всегда появляется в самый неподходящий момент — перед важной встречей, свиданием или фотосессией. Полностью избавиться от него за один день невозможно, но можно грамотно замаскировать так, что никто ничего не заметит. Разбираем пошагово, как скрыть простуду на губах с помощью макияжа.
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Девушка
1. Увлажнение — подготовка кожи
Перед нанесением макияжа важно увлажнить губы, чтобы косметика ложилась ровно и не подчеркивала шелушения.
Используйте бальзам, гигиеническую помаду или увлажняющий крем.
Удалите излишки салфеткой, чтобы губы не были липкими.
2. Маскируем воспаление
Нанесите зелёный корректор — он нейтрализует красноту.