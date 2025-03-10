Хотите скрыть нависшее веко? Эти техники визуально приподнимут глаза

Нависшее веко — особенность, которая может усложнить нанесение теней и стрелок, но при правильной технике макияжа можно визуально приподнять глаза и сделать их более распахнутыми. Разбираем пошагово, как подчеркнуть красоту глаз и скрыть нависание.
Без базы даже качественные тени быстро скатываются в складку, утяжеляя веко. Используйте праймер для век или хотя бы базу под макияж — это продлит стойкость теней и сделает их более насыщенными.
Правильно оформленные брови визуально приподнимают веко.
Нанесите матовые светлые тени на всё подвижное веко, а не только на его выпуклую часть. Это создаст ровную базу и подготовит глаза к дальнейшей прорисовке теней.
Чтобы скрыть естественную линию складки, рисуем её чуть выше.
Чёткие линии делают веко более тяжёлым, поэтому используйте карандаш для заполнения межресничного пространства. Это подчеркнёт глаза, но не утяжелит макияж.
Выразительные ресницы отвлекают внимание от века.
Обычная тушь при таком строении глаз может отпечатываться на верхнем веке, поэтому лучше выбирать водостойкую.
Соблюдая эти простые правила, можно добиться открытого, выразительного взгляда, который подчеркнёт красоту глаз даже при нависшем веке.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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