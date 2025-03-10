Хотите скрыть нависшее веко? Эти техники визуально приподнимут глаза

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Нависшее веко — особенность, которая может усложнить нанесение теней и стрелок, но при правильной технике макияжа можно визуально приподнять глаза и сделать их более распахнутыми. Разбираем пошагово, как подчеркнуть красоту глаз и скрыть нависание.

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1. Праймер — база для стойкости

Без базы даже качественные тени быстро скатываются в складку, утяжеляя веко. Используйте праймер для век или хотя бы базу под макияж — это продлит стойкость теней и сделает их более насыщенными.

2. Брови — важный акцент

Правильно оформленные брови визуально приподнимают веко.

Расчешите и уложите их с помощью геля.

При необходимости скорректируйте форму, слегка приподняв кончик.

Не делайте линию слишком низкой — это создаст эффект "печального" взгляда.

3. Светлые тени — основа макияжа

Нанесите матовые светлые тени на всё подвижное веко, а не только на его выпуклую часть. Это создаст ровную базу и подготовит глаза к дальнейшей прорисовке теней.

4. Правильный оттенок теней

Для дневного макияжа используйте нейтральные коричневато-серые оттенки.

Вечером можно добавить глубины, усилив складку более тёмным цветом.

Яркие цвета наносите по нижнему веку или во внутренний уголок глаза, чтобы добавить акцент.

5. "Фальшивая" складка — лайфхак для глубины

Чтобы скрыть естественную линию складки, рисуем её чуть выше.

Используйте матовые тёмные тени и штрихующими движениями прорисуйте "новую" складку.

Тщательно растушуйте, чтобы переход был мягким.

6. Карандаш вместо жёстких стрелок

Чёткие линии делают веко более тяжёлым, поэтому используйте карандаш для заполнения межресничного пространства. Это подчеркнёт глаза, но не утяжелит макияж.

Нижнее веко можно подчеркнуть карандашом на тон светлее, чтобы взгляд был свежим.

7. Акцент на ресницы

Выразительные ресницы отвлекают внимание от века.

Используйте базу под тушь для стойкости.

Прокрашивайте от корней, приподнимая ресницы вверх.

Щёточку можно держать вертикально, чтобы дополнительно вытянуть ресницы.

8. Водостойкая тушь — must-have

Обычная тушь при таком строении глаз может отпечатываться на верхнем веке, поэтому лучше выбирать водостойкую.

Соблюдая эти простые правила, можно добиться открытого, выразительного взгляда, который подчеркнёт красоту глаз даже при нависшем веке.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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