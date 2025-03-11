Солнце в каждом флаконе: 10 ароматов с мимозой, которые пробуждают чувства

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Мимоза — первый цветок весны, который пробуждается с первыми лучами солнца. Этот символ Женского дня, учрежденного в 1946 году, олицетворяет силу возрождения и жизненную энергию. Мимоза славится не только своей яркой окраской, но и изысканным ароматом, который напоминает о пробуждении природы после зимнего сна.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мимоза

В парфюмерии мимоза раскрывается во всей своей многогранности, гармонично сочетаясь с цветочными, пряными и цитрусовыми нотами. Древесные и мускусные базовые аккорды придают аромату глубину и стойкость. Современные парфюмеры продолжают традиции, создавая композиции, которые передают всю прелесть этого удивительного цветка.

Необычные оттенки аромата Mimosa

Аромат мимозы отличается пудровой и тальковой нотой, придающей ему винтажное звучание. Однако современные интерпретации делают его более легким и свежим, подчеркивая игривый и жизнерадостный характер. В парфюмерных композициях мимоза окружена нотами туберозы, розы, жасмина и иланг-иланга, которые раскрывают ее красоту и нежность.

Для усиления зеленых и пудровых оттенков часто используются сочетания с бергамотом, лимоном и специями. Древесные и мускусные аккорды остаются неизменными, но к ним добавляются ванильные и амбровые ноты, создавая гармоничную и многогранную композицию.

Топ-10 ароматов с ароматом Mimosa

Kenzo Flower Икебана Мимоза - яркий букет с абсолютом мимозы Таннерон, цедрой кумквата и экстрактом золотого кунжута. Perry Ellis Mimoza Tannery - унисекс-парфюм с экстрактом мимозы, созданный Жаном-Клодом Эллена. Jo Malone Mimosa & Cardamom - цветочный аромат с нотами мимозы, кардамона, дамасской розы и бобов тонка. New Notes Mimosa Milk - аромат, сочетающий бергамот, ирис, жасмин и иланг-иланг с пудровыми оттенками мимозы. Chloe Atelier des Fleurs Herba Mimosa - аромат, вдохновленный мимозой из Грасса с древесными и растительными нотками. Vilhelm Parfumerie Modest Mimosa - женственная композиция с мимозой, миндальной пудрой, замшей и лимоном. L'Artisan Parfumeur Soleil de Provence - унисекс-аромат с нотами лимона, бензоина и пудровой мимозы. & Other Stories Fleur de Mimosa - нежный аромат с мимозой, жасмином и гелиотропом, дополненный миндалем, бергамотом и красной смородиной. Lancôme Poême - аромат с нотами личи, гималайского голубого мака, апельсиновых цветов и жасмина. Czech & Speake Mimosa Cologne Spray - цветочный аромат с оттенками зеленой герани, иланг-иланга и масел мимозы и жасмина.

Уточнения

Мимо́за (лат. Mimosa) — род цветковых растений семейства Бобовые (Fabaceae).



Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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