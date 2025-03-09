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Как найти безопасный крем для кожи? Лайфхаки по выбору

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Вы уверены, что ваши любимые кремы и шампуни не превращаются в тикающую бомбу для кожи? Последние исследования показывают, что привычные средства ухода могут скрывать компоненты, которые не просто сушат или раздражают, а вызывают гормональные сбои и даже повышают риск серьезных заболеваний.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Какие компоненты стоит избегать?

  • Парабены (methylparaben, propylparaben) — используются как консерванты, но могут нарушать гормональный баланс, имитируя эстроген. Это грозит не только аллергией, но и увеличением риска рака молочной железы.
  • Сульфаты (sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate) — помогают создавать густую пену в гелях и шампунях, но при этом разрушают естественный защитный барьер кожи. Итог — сухость, раздражение и преждевременные морщины.
  • Синтетические отдушки (parfum, fragrance) — скрывают химический запах косметики, но часто вызывают аллергические реакции, головные боли и даже приступы астмы.

Как выбрать безопасную косметику?

Проверяйте состав! Если на упаковке есть упоминание о парабенах, сульфатах или синтетических ароматизаторах, лучше отказаться от такого средства.

Обратите внимание на натуральную и органическую косметику, которая содержит:

  • Натуральные консерванты (экстракт розмарина, витамин Е)
  • Мягкие моющие компоненты на основе кокосового масла
  • Эфирные масла вместо искусственных ароматизаторов

Косметика, которая действительно ухаживает за кожей

Все больше производителей отказываются от агрессивных компонентов. Например, корейские бренды делают ставку на гиалуроновую кислоту, ферменты риса и натуральные экстракты. Они мягко ухаживают за кожей, не разрушая её защитный слой.

Перед покупкой косметики важно изучать состав, чтобы ваша кожа получала только пользу, а не скрытую угрозу.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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