Тонкие волосы? Вот секреты, которые сделают их пышными и густыми

Тонкие волосы — не приговор, если знать правильные приёмы. Всего пара хитростей — и привычный "мышиный хвостик" превратится в пышную причёску.
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Девушка с длинными волосами
1. Правильный пробор — ключ к густоте
Забудьте о ровном проборе — он делает волосы плоскими. Вместо этого:
Сместите пробор вбок.
Сделайте зигзагообразный — это создаст визуальную густоту.
Вооружитесь зубной щёткой! Лёгкий начёс у корней + смещение пробора на пару сантиметров — и объём распределится равномерно.
2. Как мыть тонкие волосы? Главное правило
Шампунь наносится только на корни — он очищает кожу головы.
Кондиционер — только на кончики, иначе волосы станут тяжёлыми и лишатся пышности.
3. Секреты сушки: делаем укладку без утюжка
Опустите голову вниз и сушите корни, направляя поток воздуха против роста волос — это моментально придаст пышность.
Завершите укладку холодным воздухом — это зафиксирует объём.
4. Стрижка и окрашивание для объёма
Каре и длина до плеч — идеальный вариант для тонких волос. Длинные пряди теряют объём под собственным весом.
Градуировка и лёгкие слои создают воздушность и текстуру.
Шатуш и балаяж делают волосы визуально густыми за счёт 3D-эффекта.
5. Укладочные средства: что использовать, а что исключить?
Забудьте о маслах и гелях — они утяжеляют пряди.
Ваши друзья — лёгкие пенки, спреи с эффектом объёма и сухой шампунь.
Распылите сухой шампунь на чистые волосы и слегка взбейте пальцами — причёска будет выглядеть объёмной весь день.
6. Плойка — быстрый способ придать объём
Лёгкие локоны и подкрученные кончики зрительно увеличивают густоту волос. Мягкие волны — идеальный вариант для мгновенного объёма.
Уточнения
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.