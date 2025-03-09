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Тонкие волосы? Вот секреты, которые сделают их пышными и густыми

2:05
Моя семья » Красота и стиль

объёма

Тонкие волосы — не приговор, если знать правильные приёмы. Всего пара хитростей — и привычный "мышиный хвостик" превратится в пышную причёску.

Девушка с длинными волосами
Фото: https://www.freepik.com by teksomolika
Девушка с длинными волосами

1. Правильный пробор — ключ к густоте

Забудьте о ровном проборе — он делает волосы плоскими. Вместо этого:

  • Сместите пробор вбок.
  • Сделайте зигзагообразный — это создаст визуальную густоту.
  • Вооружитесь зубной щёткой! Лёгкий начёс у корней + смещение пробора на пару сантиметров — и объём распределится равномерно.

2. Как мыть тонкие волосы? Главное правило

  • Шампунь наносится только на корни — он очищает кожу головы.
  • Кондиционер — только на кончики, иначе волосы станут тяжёлыми и лишатся пышности.

3. Секреты сушки: делаем укладку без утюжка

  • Опустите голову вниз и сушите корни, направляя поток воздуха против роста волос — это моментально придаст пышность.
  • Завершите укладку холодным воздухом — это зафиксирует объём.

4. Стрижка и окрашивание для объёма

  • Каре и длина до плеч — идеальный вариант для тонких волос. Длинные пряди теряют объём под собственным весом.
  • Градуировка и лёгкие слои создают воздушность и текстуру.
  • Шатуш и балаяж делают волосы визуально густыми за счёт 3D-эффекта.

5. Укладочные средства: что использовать, а что исключить?

  • Забудьте о маслах и гелях — они утяжеляют пряди.
  • Ваши друзья — лёгкие пенки, спреи с эффектом объёма и сухой шампунь.
  • Распылите сухой шампунь на чистые волосы и слегка взбейте пальцами — причёска будет выглядеть объёмной весь день.

6. Плойка — быстрый способ придать объём

Лёгкие локоны и подкрученные кончики зрительно увеличивают густоту волос. Мягкие волны — идеальный вариант для мгновенного объёма.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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