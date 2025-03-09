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Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня

1:31
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Открываете глаза и сразу бежите на кухню? Остановитесь! Первые 30 минут после пробуждения — это золотое время для запуска жиросжигания. Если в этот момент сделать простую зарядку натощак, тело начнёт использовать жировые запасы с максимальной эффективностью.

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

"Метод вакуума": минус сантиметры на талии

Популярное упражнение, которое укрепляет поперечную мышцу живота и делает пресс плоским.

Как выполнять:

  1. Лечь на спину, согнуть ноги в коленях.
  2. Сделать глубокий вдох, затем резко выдохнуть весь воздух.
  3. Втянуть живот так, словно пупок касается позвоночника.
  4. Задержаться на 15-20 секунд, повторить 5 раз.

Результат: Уже через 3 дня талия станет тоньше, а живот более подтянутым.

Что делать после зарядки?

  • Выпить стакан тёплой воды с лимоном, чтобы запустить метаболизм.
  • Завтракать только через 30 минут после упражнений.
  • Лучшие варианты завтрака: омлет со шпинатом или творог с зеленью.

Дополнительные упражнения для ускоренного жиросжигания

  • Скручивания — активируют мышцы пресса.
  • Планка — укрепляет весь корпус.
  • 10 минут лёгких упражнений утром заставят тело сжигать жир весь день.

Важно не переусердствовать: слишком интенсивные тренировки натощак могут вызвать головокружение. Главное — регулярность и правильный баланс нагрузки.

Уточнения

  • Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. Также другие значения:

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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