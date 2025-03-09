Обезвоживание — скрытый враг молодости: как его победить

Морщины, тусклые волосы, отёки по утрам — многие считают это неизбежным признаком взросления. Но что, если причина вовсе не в возрасте, а в недостатке самого доступного "эликсира молодости"?
Диетологи утверждают: регулярное употребление воды способно перезапустить процессы обновления клеток. Вода не просто утоляет жажду, но:
Даже незначительное обезвоживание сказывается на внешнем виде, и многие замечают первые признаки, не связывая их с нехваткой жидкости.
Резких изменений за неделю не будет, но через месяц правильного питьевого режима кожа станет плотнее, волосы — блестящими, а отёки исчезнут. Со временем эта привычка может заменить салонные процедуры и дорогие кремы.
Простое правило "пить больше воды" действительно способно изменить внешний вид без лишних затрат.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.