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Обезвоживание — скрытый враг молодости: как его победить

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Морщины, тусклые волосы, отёки по утрам — многие считают это неизбежным признаком взросления. Но что, если причина вовсе не в возрасте, а в недостатке самого доступного "эликсира молодости"?

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Как вода влияет на внешность?

Диетологи утверждают: регулярное употребление воды способно перезапустить процессы обновления клеток. Вода не просто утоляет жажду, но:

  • Улучшает обмен веществ, ускоряя обновление кожи.
  • Выводит токсины, которые замедляют работу организма.
  • Предотвращает сухость кожи, ломкость ногтей и замедленный рост волос.

Даже незначительное обезвоживание сказывается на внешнем виде, и многие замечают первые признаки, не связывая их с нехваткой жидкости.

Как правильно пить воду для молодости?

  • Начинать утро со стакана тёплой воды с лимоном — это активизирует пищеварение.
  • В течение дня делать по 2-3 глотка каждые 20-30 минут, даже если пить не хочется.
  • Не заменять воду чаем, кофе или соками — они не дают того же эффекта.

Когда ждать результатов?

Резких изменений за неделю не будет, но через месяц правильного питьевого режима кожа станет плотнее, волосы — блестящими, а отёки исчезнут. Со временем эта привычка может заменить салонные процедуры и дорогие кремы.

Простое правило "пить больше воды" действительно способно изменить внешний вид без лишних затрат.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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