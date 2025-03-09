Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биение руля: когда это просто неприятно, а когда – смертельно опасно
Этого ждали 6 лет: дочь Началовой исполнит мечту покойной певицы — подробности
От клейких следов до чистой поверхности: 6 способов удалить остатки скотча
Простая ходьба, огромный эффект: чего добьетесь, если будете гулять каждый день
Туризм без перегрузок: как обмен домами помогает справиться с проблемой краткосрочной аренды
Зубной налёт исчезнет навсегда: вот что нужно делать всего 2 раза в неделю — стоматологи раскрыли секрет
Мошенничеству — нет! Собственники устанавливают запрет на регистрационные действия с недвижимостью
Все делают это, а вы ещё нет: способ, который решает проблему желтеющих перьев лука
Забудьте всё, что знали о весенней моде! Новая эпоха и новые тренды, которые вы не ожидали

Устали от макияжа, который тает на глазах? Вот что вы не знали о подготовке кожи

2:01
Моя семья » Красота и стиль

В поисках секретов идеального макияжа, который будет выглядеть свежо и стойко на протяжении всего дня? Оказывается, не все зависит от самого средства — важна правильная подготовка кожи. Ведь даже самый качественный тональный крем может подчеркивать шелушения или забиваться в поры, если не уделить внимание основам.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian
Девушка

Подготовка кожи — ключ к идеальному макияжу

Первый шаг к стойкому макияжу — это очищение. Визажист Кристина Новикова рекомендует начинать с легкого отшелушивания кожи с помощью пилинг-пэдов. Они помогают удалить мертвые клетки и подготавливают поверхность для нанесения косметики. После этого следует протонизировать кожу и нанести увлажняющую сыворотку с кремом, чтобы кожа не теряла влагу и оставалась увлажненной в течение дня.

"Тем же, у кого расширенные поры, рекомендую маскировать их специальной затиркой", — делится своим секретом Новикова.

Это поможет создать ровную текстуру кожи, что особенно важно при нанесении тональных средств.

Советы для идеальных губ и скрытия синяков

Но что, если проблема с макияжем кроется не в коже лица, а в губах? Если помада ложится не так, как хотелось бы, визажист советует сначала обработать кожу губ скрабом, затем нанести увлажняющий бальзам на 15-20 минут. После этого нужно убрать лишний продукт и нанести тональную основу с помощью спонжа-бьютиблендера. Это создаст отличную базу, а для более стойкого результата можно припудрить губы через тонкую салфетку.

А как же скрыть темные круги под глазами? Не стоит использовать светлые или белесые оттенки консилера. Лучше выбирать средства с рыжим или желто-оранжевым подтоном, чтобы нейтрализовать синячки. И, конечно, закрепить результат светоотражающей пудрой, чтобы макияж не исчезал в течение дня.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Красота и стиль
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Домашние животные
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Какие школьные предметы были только в СССР Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Последние материалы
Биение руля: когда это просто неприятно, а когда – смертельно опасно
Этого ждали 6 лет: дочь Началовой исполнит мечту покойной певицы — подробности
От клейких следов до чистой поверхности: 6 способов удалить остатки скотча
Простая ходьба, огромный эффект: чего добьетесь, если будете гулять каждый день
Туризм без перегрузок: как обмен домами помогает справиться с проблемой краткосрочной аренды
Зубной налёт исчезнет навсегда: вот что нужно делать всего 2 раза в неделю — стоматологи раскрыли секрет
Устали от макияжа, который тает на глазах? Вот что вы не знали о подготовке кожи
Мошенничеству — нет! Собственники устанавливают запрет на регистрационные действия с недвижимостью
Все делают это, а вы ещё нет: способ, который решает проблему желтеющих перьев лука
Как защитить дачу от кротов без капканов и ядов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.