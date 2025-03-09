Устали от макияжа, который тает на глазах? Вот что вы не знали о подготовке кожи

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В поисках секретов идеального макияжа, который будет выглядеть свежо и стойко на протяжении всего дня? Оказывается, не все зависит от самого средства — важна правильная подготовка кожи. Ведь даже самый качественный тональный крем может подчеркивать шелушения или забиваться в поры, если не уделить внимание основам.

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Подготовка кожи — ключ к идеальному макияжу

Первый шаг к стойкому макияжу — это очищение. Визажист Кристина Новикова рекомендует начинать с легкого отшелушивания кожи с помощью пилинг-пэдов. Они помогают удалить мертвые клетки и подготавливают поверхность для нанесения косметики. После этого следует протонизировать кожу и нанести увлажняющую сыворотку с кремом, чтобы кожа не теряла влагу и оставалась увлажненной в течение дня.

"Тем же, у кого расширенные поры, рекомендую маскировать их специальной затиркой", — делится своим секретом Новикова.

Это поможет создать ровную текстуру кожи, что особенно важно при нанесении тональных средств.

Советы для идеальных губ и скрытия синяков

Но что, если проблема с макияжем кроется не в коже лица, а в губах? Если помада ложится не так, как хотелось бы, визажист советует сначала обработать кожу губ скрабом, затем нанести увлажняющий бальзам на 15-20 минут. После этого нужно убрать лишний продукт и нанести тональную основу с помощью спонжа-бьютиблендера. Это создаст отличную базу, а для более стойкого результата можно припудрить губы через тонкую салфетку.

А как же скрыть темные круги под глазами? Не стоит использовать светлые или белесые оттенки консилера. Лучше выбирать средства с рыжим или желто-оранжевым подтоном, чтобы нейтрализовать синячки. И, конечно, закрепить результат светоотражающей пудрой, чтобы макияж не исчезал в течение дня.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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