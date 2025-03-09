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Забудьте всё, что знали о весенней моде! Новая эпоха и новые тренды, которые вы не ожидали

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Вы готовы обновить свой гардероб на весну 2025 года? Но будьте осторожны — кое-что из старых трендов уже не актуально. В этом сезоне будет много неожиданного.

Девушка в джинсах
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка в джинсах

Какая обувь будет на пике моды

Грубая тракторная подошва, которую мы видели в прошлом сезоне, больше не в тренде. Сапоги с таким дизайном уступят место более утонченным моделям. В числе фаворитов — высокие сапоги на устойчивом каблуке с широким голенищем. Этот стиль придает образу элегантности и одновременно удобства. Что касается ботильонов, то они больше не актуальны, особенно в сочетании с юбками и телесными колготками.

Юбки плиссе и брюки дудочки — что теперь не носить

Не переживайте, если ваши любимые юбки плиссе и узкие брюки дудочки отправляются в антитренды. Вместо них стоит выбрать классические прямые юбки длины миди или макси из атласа или шелка. Эти модели, как считает стилист Дина Абашева, будут выглядеть более актуально и стильно. Также в тренде брюки палаццо, которые подойдут для любого типа фигуры и добавят росту.

Головные уборы — что на пике моды

Что касается аксессуаров, то весной 2025 года стоит обратить внимание на однотонные кепки, если вам нравится спортивный стиль. Для любителей более элегантных образов шляпки-таблетки станут отличным выбором. Кепи с козырьком и береты лучше отложить до тех пор, пока они не вернутся в моду.

Принты весной: что выбрать

В этом сезоне цветочные принты не будут популярными. Если вы хотите выглядеть стильно, лучше отдать предпочтение однотонным расцветкам или леопарду. Но самым актуальным принтом весны станет питон, который добавит вашему образу дикий шарм.

Дина Абашева, стилист, отмечает, что, несмотря на изменения в модных тенденциях, важно оставаться верным своему стилю. Главное — не бояться экспериментировать и добавлять новые элементы в свой гардероб.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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