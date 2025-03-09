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Запястья и подмышки: места, которые превращают ваш парфюм в кошмар

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Не все места на теле подходят для нанесения парфюма. Оказавшись на неверной точке, аромат может раскрыться совершенно не так, как вы ожидали. Оказывается, существуют зоны, где духов лучше избегать, чтобы не испортить их запах.

Парфюм
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

Парфюмер и химик Валерия Нестерова объясняет, что на участках с тонкой кожей и большим количеством потовых и сальных желез аромат может трансформироваться в неприятную сторону. Особенно это касается подмышек, сгибов локтей, коленей и зоны за ушами. Именно здесь духи могут начать звучать не так, как вам бы хотелось.

Также, по мнению Нестеровой, запястья — не самое удачное место для нанесения духов. Это идеальная зона для тестирования аромата, так как здесь находятся пульсирующие точки, и запах быстро раскрывается. Но для длительного ношения аромата лучше выбрать другое место. Почему? Ведь на протяжении дня мы часто моем руки, и это может просто стереть запах. Кроме того, все взаимодействие с людьми происходит чаще на уровне головы, а не ниже, поэтому для парфюма лучше выбрать зону возле лица.

И ещё одно важное замечание: не стоит растирать духи после нанесения. Это может снизить их яркость и объёмность. Так что, чтобы аромат звучал полноценно, дайте ему раскрыться естественно, без лишних движений.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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